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Россия озабочена линией Вашингтона против Тегерана, сообщил источник
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РИА Новости

Россия озабочена линией Вашингтона против Тегерана, сообщил источник

14:27 09.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва серьезно озабочена конфронтационной линией Вашингтона в отношении Тегерана, сообщил журналистам источник в МИД РФ.
"Серьезную озабоченность вызывает также конфронтационная линия Вашингтона в отношении Тегерана. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы, необоснованный санкционный нажим США на Иран и прямое бряцание оружием возле его границ в сочетании с угрожающей риторикой чреваты дестабилизацией всего Ближнего Востока", - заявил источник.
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Вчера, 12:44
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США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.
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