Миссии СНГ не поступали жалобы на подготовку к выборам в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 9 дек - РИА Новости. Жалобы и заявления о нарушениях при подготовке к выборам в законодательную палату парламента Узбекистана в избирательные комиссии не поступали, сообщила в понедельник миссия наблюдателей от СНГ.
Ранее в пресс-центре ЦИК Узбекистана РИА Новости сообщили, что наблюдатели от СНГ 27 ноября приступили к работе на выборах в парламент страны, которые состоятся 22 декабря. Миссию возглавит исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, в ее состав войдут около 100 наблюдателей. Штаб-квартира миссии в Ташкенте будет координировать работу наблюдателей от СНГ в регионах.
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"Наблюдателям от СНГ было заявлено, что жалоб и заявлений о нарушениях избирательного законодательства в окружные избирательные комиссии не поступало", - говорится в заявлении миссии для СМИ по итогам промежуточного мониторинга выборов. В частности, наблюдатели посетили окружные избирательные комиссии в Бухарской, Кашкадарьинской и Навоийской областях.
Согласно сообщению миссии, наблюдатели убедились, что избирательные участки обеспечены законодательными актами о выборах, необходимыми методическими рекомендациями, инструкциями, информационными материалами, а также соответствующим оборудованием.
Штаб миссии совместно с экспертами Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников СНГ Межпарламентской ассамблеи государств заканчивает анализ избирательного законодательства Узбекистана, отмечается в заявлении.
"Предварительные оценки свидетельствуют о том, что принятие единого кодифицированного национального законодательного акта в сфере выборов исключило противоречия и дублирование норм избирательного законодательства, создало устойчивую правовую основу для свободного волеизъявления граждан", - добавили в миссии. Предстоящие парламентские выборы проводятся на основе Избирательного кодекса Узбекистана, принятого в июне 2019 года.
В начале ноября пять допущенных к выборам в республике партий - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана - выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов. ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировал всех 750 кандидатов, 16 ноября они приступили к предвыборной агитации.