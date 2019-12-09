Кадыров снялся в шуточных роликах с блогерами

ГРОЗНЫЙ, 9 дек — РИА Новости. Глава Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров снялся в шуточных роликах с известными российскими блогерами.

Последнее видео было опубликовано на странице Кадырова в инстаграме 8 декабря. В кадре глава Чечни сидит за чашкой чая с блогером Артемом Калайджяном, которому якобы звонит жена и начинает грозно наставлять. Трубку берет Кадыров и на чеченском языке вежливо объясняет: "Добрый вечер. Он у меня в гостях, он вернется домой, он очень вас любит, не переживайте".

Женский голос отвечает: "Я вас поняла, хотя до сих пор не понимала чеченский". Затем женщина говорит Калайджяну не отвлекаться на ее "дурацкие звонки". Заканчивается ролик тем, что блогер вызывается выучить чеченский язык.

Видеозапись Кадыров сопроводил подписью: "Чеченский язык в Сочи не выучить, так что отправим тебя в какую-нибудь школу в горах Чечни".

Ранее на странице Калайджяна также появился ролик с участием главы республики. На видео Кадыров тренирует блогера перед бойцовским поединком против Михаила Литвина. После занятий в тренажерном зале Кадыров объясняет Калайджяну, каким должен быть взгляд у бойца. Затем Калайджян заходит в клетку, за ним наблюдает Кадыров. До начала поединка соперник Калайджяна падает, а он радуется, что победил его "дерзким взглядом", которому научил тренер Кадыров.