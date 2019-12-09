Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала студентам МГИМО, как танцует Владимир Путин.
Кнайсль в рамках российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" представила в МГИМО собственную книгу "Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию". После презентации прошла серия вопросов и ответов. Одна из студенток выразила желание задать "один личный вопрос". "В день вашей свадьбы вы танцевали с нашим президентом. Каково это?" — обратилась она к Кнайсль. Вопрос вызвал продолжительный смех у аудитории.
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Отвечая, Кнайсль с улыбкой отметила, что ее свадьба была самой веселой из тех, на которых ей приходилось бывать.
"Я была на очень многих скучных свадьбах. Моя не была скучной", — сказала она.
Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
Кнайсль пояснила, что Путин перед началом танца сделал поклон, что считается элементом вежливости в танцевальном этикете.
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"Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу, <...> для меня очень ценны беседы с Владимиром Путиным. Конечно, этот момент и этот танец был неоднозначно воспринят общественностью, мне это ясно. Но я могу только одно посоветовать: занимайте себя не только информацией, фактами и книгами. Вы не должны забывать, что в жизни есть и другие вещи", — сказала Кнайсль, обращаясь к студентам.
Российский президент побывал на свадьбе Карин Кнайсль в прошлом году. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин пробыл на торжестве лишь час. За это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком и станцевать с невестой.