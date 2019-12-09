Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Президент РФ Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе. 18 августа 2018

Кнайсль в рамках российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" представила в МГИМО собственную книгу "Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию". После презентации прошла серия вопросов и ответов. Одна из студенток выразила желание задать "один личный вопрос". "В день вашей свадьбы вы танцевали с нашим президентом. Каково это?" — обратилась она к Кнайсль. Вопрос вызвал продолжительный смех у аудитории.

Отвечая, Кнайсль с улыбкой отметила, что ее свадьба была самой веселой из тех, на которых ей приходилось бывать.

"Я была на очень многих скучных свадьбах. Моя не была скучной", — сказала она.

Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".

Кнайсль пояснила, что Путин перед началом танца сделал поклон, что считается элементом вежливости в танцевальном этикете.

"Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу, <...> для меня очень ценны беседы с Владимиром Путиным. Конечно, этот момент и этот танец был неоднозначно воспринят общественностью, мне это ясно. Но я могу только одно посоветовать: занимайте себя не только информацией, фактами и книгами. Вы не должны забывать, что в жизни есть и другие вещи", — сказала Кнайсль, обращаясь к студентам.