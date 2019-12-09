Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием

В конце ноября на сайте Совфеда был опубликован законопроект, подготовленный сенаторами и депутатами. Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" подготовлен в одном пакете с проектами федеральных законов "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" и "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в части профилактики семейно-бытового насилия".

"Сам факт того, что этот законопроект 160 недель разрабатывался и только две недели (даётся) на его обсуждение, мне кажется, уже должен насторожить настоящих противников домашнего насилия. Домашнее насилие - зло, это очень плохо, мы должны всех защитить, но не с помощью подобных законодательных инициатив", - сказал Толстой РИА Новости.

При этом он отметил, что подлинную оценку законопроекту стоит давать, когда он будет внесен в Госдуму.

Документ предусматривает создание более эффективного механизма защиты прав личности, в том числе, лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию. В качестве форм профилактического воздействия предлагаются правовое просвещение и правовое информирование, профилактическая беседа, защитное предписание, судебное защитное предписание, профилактический учет, профилактический контроль, помощь в социальной адаптации лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, их социальная реабилитация.