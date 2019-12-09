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В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
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РИА Новости

В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией

14:07 09.12.2019
11471
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Общие потери украинской экономики из-за разногласий с Россией составили от 50 до 150 миллиардов долларов, заявил в понедельник министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд (например, Андерс Аслунд (аналитик Atlantic Council – ред.) дает оценку в 100 миллиардов). А оценка остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных территориях (Крым плюс Донбасс) составляет около 85 миллиардов гривен (более 3,5 миллиарда долларов)", - написал Милованов на своей странице в Facebook.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Тимофей МиловановВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Еще долга пациента будут мучить фантомные боли и желание халявы.
9 декабря, 15:20
Василий Ногузадерищенко
3230001
держите карман шире товарищи украинцы
9 декабря, 15:21
НЕНиколай Ефимов
2060001
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