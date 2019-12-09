В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Не менее 13 школ в разных районах Москвы начали проверять правоохранители после получения анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о проверке специалистами Храма Христа Спасителя, Тимирязевского и Солнцевского районных судов после получения анонимных угроз о взрывах. Из торгового центра "Город" на шоссе Энтузиастов были эвакуированы порядка 1,3 тысячи человек, еще не менее 750 человек из универмага "Цветной" .
"Всего поступили угрозы в 13 школ, информация по эвакуированным уточняется", - сказал собеседник агентства,
По его словам, только из школы №2100 на Дегунинской улице эвакуировали 850 человек.