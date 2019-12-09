В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"

Ранее сообщалось о проверке специалистами Храма Христа Спасителя, Тимирязевского и Солнцевского районных судов после получения анонимных угроз о взрывах. Из торгового центра "Город" на шоссе Энтузиастов были эвакуированы порядка 1,3 тысячи человек, еще не менее 750 человек из универмага "Цветной" .