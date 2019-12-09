РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T14:05+0300
https://ria.ru/20191209/1562156586.html
В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"

14:05 09.12.2019
51
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Не менее 13 школ в разных районах Москвы начали проверять правоохранители после получения анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о проверке специалистами Храма Христа Спасителя, Тимирязевского и Солнцевского районных судов после получения анонимных угроз о взрывах. Из торгового центра "Город" на шоссе Энтузиастов были эвакуированы порядка 1,3 тысячи человек, еще не менее 750 человек из универмага "Цветной" .
"Всего поступили угрозы в 13 школ, информация по эвакуированным уточняется", - сказал собеседник агентства,
По его словам, только из школы №2100 на Дегунинской улице эвакуировали 850 человек.
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
12:56
Все здания Эрмитажа проверили из-за сообщений о "минировании"
000010
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Все здания Эрмитажа проверили из-за сообщений о "минировании"
Ракета-носитель Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-13 перед стартом
Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками состыковался с МКС
Патриарший мост к храму Христа Спасителя в Москве
В Москве из-за сообщений о минировании проверяют Храм Христа Спасителя
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом на улице Багдада
В Багдаде из-за ракетного обстрела базы пострадали шестеро военных
Рафаэль Гросси на заседании совета МАГАТЭ в Вене
Глава МАГАТЭ заявил, что не допустит дискриминации в отношении Ирана
Статуя Фемиды в суде
Жителя Ингушетии подозревают в оскорблении в интернете чувств верующих
Церемония открытия памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону на Аллее Героев в Донецке
В центре Донецка установили бюст Иосифу Кобзону
Сотрудник полиции в Мюнхене
В Мюнхене задержали подозреваемого в нападении с ножом на полицейского
Кошка породы мейн-кун на выставке Кэтсбург
Названы самые популярные в России породы кошек
Двигатели РД-181 на ракете-носителе Antares на космодроме Уоллопс
Россия поставит в США четыре двигателя для ракет Antares
Жан-Люк Меланшон
Экс-кандидата в президенты Франции приговорили к условному сроку
Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
Стратегическое учение "Кавказ-2020" пройдет в сентябре
Министр обороны России Сергей Шойгу
Шойгу поручил ВМФ сделать упор на "Калибры" и "Цирконы"
Столкновение автомобилей Газель и Форд на автомобильной дороге Оренбург - Акбулак. 8 декабря 2019
Среди пострадавших в ДТП в Оренбуржье есть гражданин Узбекистана
Автомобиль Следственного комитета РФ
В горевшем ангаре в Липецке могли кустарно готовить топливо, заявил СК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
13:53Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
13:53В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
13:50Силовики 59 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
13:50МИД предупредил россиян о продолжающихся акциях протеста во Франции
13:49МИД осудил использование темы прав человека в конъюнктурных интересах
13:47В Совфеде оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
13:46Трамп назвал Украину "каким-то местом"
13:45В Таиланде совершено нападение на туриста
13:45В Кирове будут судить мать трехлетней девочки, умершей от истощения
13:44Объявлены претенденты на премию "Золотой орел"
13:42Подозреваемому в ДТП в Нижнем Новгороде изберут меру пресечения
Лента новостейМолния