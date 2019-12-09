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РИА Наука
2019-12-09T14:01+0300
https://ria.ru/20191209/1562156314.html
"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
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РИА Новости

"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"

14:01 09.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роскосмос в перспективе планирует отказаться от части испытаний ракетно-космической техники, перейдя на математическое моделирование на суперкомпьютерах, рассказал руководитель центра цифрового развития госкорпорации Константин Шадрин на заседании комитета по космической деятельности и развитию ракетно-космической промышленности Союза машиностроителей России.
"Принципиально важным качеством является уход от части натурных испытаний и признание математической модели частью натурных испытаний", - сказал он, презентуя стратегию цифровой трансформации "Роскосмоса".
Стратегия рассчитана до 2040 года.
Цифровое моделирование планируется проводить на суперкомпьютерах. Это позволит снизить сроки испытаний и их стоимость, рассказал представитель Роскосмоса.
Кроме того, Шадрин отметил, что через пять лет в госкорпорации может появиться нехватка кадров.
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РИА НаукаКосмосСоюз машиностроителей РоссииРоскосмосРоссия
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