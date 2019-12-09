"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роскосмос в перспективе планирует отказаться от части испытаний ракетно-космической техники, перейдя на математическое моделирование на суперкомпьютерах, рассказал руководитель центра цифрового развития госкорпорации Константин Шадрин на заседании комитета по космической деятельности и развитию ракетно-космической промышленности Союза машиностроителей России

"Принципиально важным качеством является уход от части натурных испытаний и признание математической модели частью натурных испытаний", - сказал он, презентуя стратегию цифровой трансформации "Роскосмоса".

Стратегия рассчитана до 2040 года.

Цифровое моделирование планируется проводить на суперкомпьютерах. Это позволит снизить сроки испытаний и их стоимость, рассказал представитель Роскосмоса.