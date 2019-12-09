В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек

ГРОЗНЫЙ, 9 дек – РИА Новости. Лидерство Чечни Лидерство Чечни в рейтинге по отсутствию вредных привычек связано с обычаями и традициями народа, основанными на религии, и с мерами, принимаемыми руководством республики для оздоровления общества и укрепления этих традиций, заявил РИА Новости помощник главы Чечни, директор телерадиокомпании "Грозный" Ахмед Дудаев.

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов РФ по отсутствию вредных привычек, в основе которого шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения. При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году.

На первых пяти строчках рейтинга по отсутствию вредных привычек расположились представители Северного Кавказа. Первое место сохранила за собой Чеченская республика, следом за ней - Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания.

"Это связано с чеченскими обычаями и традициями, в основе которых лежит религия ислам. В этом процессе огромная заслуга руководства республики, по поручению которого реализуется целый комплекс мер по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и пропаганде здорового образа жизни", - пояснил Дудаев. При этом он отметил, что традиции существуют так же в культуре и воспитании других народов, но не каждый руководитель уделяет этому процессу такое повышенное внимание, как в Чечне.

Дудаев рассказал, что в республике реализуется программа духовно-нравственного воспитания, в которой задействованы все институты общества, начиная с духовенства, общественных организаций, ведомств и СМИ.

"Во всех мечетях ведется эта работа, общественные организации также задействованы, ведется активная пропаганда здорового образа жизни. Все это дает свои плоды. Кроме того, правоохранительные органы также работают в этом направлении, пресекают продажу, распространение наркотических и других вредных веществ", - уточнил Дудаев.