РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T13:58+0300
https://ria.ru/20191209/1562156230.html
В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
https://cdn25.img.ria.ru/images/152645/75/1526457580_0:188:3142:1955_1036x0_80_0_0_0b20f21e1b680752cd74df642661c930.jpg
РИА Новости

В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек

13:58 09.12.2019
102
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВид Грозного
Вид Грозного
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Вид Грозного. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 9 дек – РИА Новости. Лидерство Чечни в рейтинге по отсутствию вредных привычек связано с обычаями и традициями народа, основанными на религии, и с мерами, принимаемыми руководством республики для оздоровления общества и укрепления этих традиций, заявил РИА Новости помощник главы Чечни, директор телерадиокомпании "Грозный" Ахмед Дудаев.
Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов РФ по отсутствию вредных привычек, в основе которого шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения. При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году.
На первых пяти строчках рейтинга по отсутствию вредных привычек расположились представители Северного Кавказа. Первое место сохранила за собой Чеченская республика, следом за ней - Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания.
Одноразовые столовые приборы и овощи
12 августа, 03:00РИА Наука
Ошибки здорового человека: ЗОЖ расставляет сетиАбсолютно здоровым быть нельзя, в гонке за здоровьем нетрудно заболеть, поэтому умеренность, умеренность и еще раз умеренность. С подобными предупреждениями фанатов ЗОЖ врачи выступают все чаще. В медицине даже появилось понятие: "ошибки здорового человека".
"Это связано с чеченскими обычаями и традициями, в основе которых лежит религия ислам. В этом процессе огромная заслуга руководства республики, по поручению которого реализуется целый комплекс мер по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения и пропаганде здорового образа жизни", - пояснил Дудаев. При этом он отметил, что традиции существуют так же в культуре и воспитании других народов, но не каждый руководитель уделяет этому процессу такое повышенное внимание, как в Чечне.
Дудаев рассказал, что в республике реализуется программа духовно-нравственного воспитания, в которой задействованы все институты общества, начиная с духовенства, общественных организаций, ведомств и СМИ.
Кальян
15 ноября, 17:20
Нарколог рассказал, чем грозят организму 45 минут курения кальяна
"Во всех мечетях ведется эта работа, общественные организации также задействованы, ведется активная пропаганда здорового образа жизни. Все это дает свои плоды. Кроме того, правоохранительные органы также работают в этом направлении, пресекают продажу, распространение наркотических и других вредных веществ", - уточнил Дудаев.
По его словам, власти республики создают все необходимые условия для занятий спортом. "Практически в каждом населенном пункте республики построены спортивные комплексы и залы, функционируют спортивные секции, в республике пошла мода на спорт и занятия физической культурой с юных лет", - подчеркнул Дудаев.
Табличка о запрете курения
22 ноября, 10:51
Диетолог объяснила причину проблем с весом при отказе от курения
300001
Обсудить 1
Ахмед ДудаевСеверный КавказИнгушетияДагестанОбщество
Рекомендуем
Петр Порошенко
Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп назвал Украину "каким-то местом"
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Франции Эммануэль Макрон
Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
Приборная панель автомобиля
В Совфеде оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Вид на Копенгаген
В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
Флаги ЕС
В ЕС назвали условие для изменений в отношениях с Россией
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
Статуэтки национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2018 год Золотой Орел
Объявлены претенденты на премию "Золотой орел"
Вид на город Паттайя
В Таиланде совершено нападение на туриста
Здание Общественной палатой РФ в Москве
Глава ОП не согласилась с утверждением о правовом нигилизме россиян
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Госдума будет поддерживать регулярный контакт с Deutsche Welle
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД предупредил россиян о протестах в Чехии, Италии, Финляндии
Киев
В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:39США не подкрепили претензии по ДРСМД фактами, заявил источник в МИД
14:38Московская семья, где мать избила двухлетнюю дочь, не стояла на учете
14:38Источник: Россия готова рассмотреть новый договор по разоружению
14:37В Москве проверяют 22 объекта после сообщений о минировании
14:36Источник: Россия готова дать гарантии невмешательства в дела США
14:34Власти назвали двухметровые сугробы в Шерегеше нормой
14:34Суд в Сеуле вынес приговоры трем членам руководства Samsung
14:33В Пензе увековечили имя спецназовца, погибшего на Северном Кавказе
14:27Лавров и Трамп могут встретиться в Вашингтоне, сообщили в МИД
14:27Россия озабочена линией Вашингтона против Тегерана, сообщил источник
14:23Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы
14:23Миссии СНГ не поступали жалобы на подготовку к выборам в Узбекистане
14:23В ЛНР опасаются провокаций вблизи участка отвода сил у Золотого
14:21Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
14:20Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
Лента новостейМолния