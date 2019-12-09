Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ

КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко вышел из основателей агропромышленной компании "Укрпроминвест-Агро", ее владельцем стал его сын Алексей, передает в понедельник издание Liga.net со ссылкой на данные Единого госреестра компаний.
"Алексей Порошенко получил контроль над "Укрпроминвест-Агро"… Сын Порошенко также стал бенефициаром ООО "Группа Агропродинвест", основателем которой является "Укрпроминвест-Агро", а также ряда входящих в ООО компаний", - говорится в сообщении.
Как отмечается, смена владельцев состоялась 31 октября. Ранее владельцем всех этих активов был Петр Порошенко.
"Укрпроминвест-Агро" специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара и муки, животноводстве.
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