Силовики 59 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские силовики 59 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР сообщали, что с 26 ноября по 2 декабря зафиксировали 58 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"За период со 2 по 9 декабря было зафиксировано 59 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 95 мин калибром 120 и 82 миллиметра ", - сказал представитель ДНР в СЦКК.