Силовики 59 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

"За период со 2 по 9 декабря было зафиксировано 59 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 95 мин калибром 120 и 82 миллиметра ", - сказал представитель ДНР в СЦКК.