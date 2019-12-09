МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Украину "каким-то местом", отвечая журналистам на вопрос о планах своего адвоката Рудольфа Джулиани.
"Я просто знаю, что он (Джулиани. — Прим. ред.) вернулся из какого-то места. Он собирается сделать доклад, я думаю, генеральному прокурору и конгрессу. Он говорит, что у него много хорошей информации", — заявил Трамп прессе.
President Trump on Rudy Giuliani: "I just know that he's come back from some place.. He says he has a lot of good information. I have not spoken to him about that information yet." pic.twitter.com/wURq7foT8l— The Hill (@thehill) 8 декабря 2019 г.
Ранее издание "Новое время" со ссылкой на информированный источник сообщило, что Джулиани посетил Киев.
В конце октября палата представителей, большинство которой составляют демократы, проголосовала за начало формальной процедуры импичмента Трампа. Документ определяет, каким образом будет проходить расследование против президента.
Демократы подозревают Трампа в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента демократа Джо Байдена и его сына Хантера. Однако, по словам самого американского лидера, он ждал от Киева борьбы с коррупцией.
24 ноября, 16:06Пушков заявил об "усталости" Трампа от Украины