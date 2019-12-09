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Трамп назвал Украину "каким-то местом"
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РИА Новости

Трамп назвал Украину "каким-то местом"

13:46 09.12.2019 (обновлено: 14:01 09.12.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал Украину "каким-то местом", отвечая журналистам на вопрос о планах своего адвоката Рудольфа Джулиани.
"Я просто знаю, что он (Джулиани. — Прим. ред.) вернулся из какого-то места. Он собирается сделать доклад, я думаю, генеральному прокурору и конгрессу. Он говорит, что у него много хорошей информации", — заявил Трамп прессе.
Ранее издание "Новое время" со ссылкой на информированный источник сообщило, что Джулиани посетил Киев.
В конце октября палата представителей, большинство которой составляют демократы, проголосовала за начало формальной процедуры импичмента Трампа. Документ определяет, каким образом будет проходить расследование против президента.
Демократы подозревают Трампа в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента демократа Джо Байдена и его сына Хантера. Однако, по словам самого американского лидера, он ждал от Киева борьбы с коррупцией.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
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Дональд ТрампРудольф ДжулианиСШАУкраинаВ мире
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