Трамп назвал Украину "каким-то местом"

Демократы подозревают Трампа в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента демократа Джо Байдена и его сына Хантера. Однако, по словам самого американского лидера, он ждал от Киева борьбы с коррупцией.