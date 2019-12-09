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Объявлены претенденты на премию "Золотой орел"
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РИА Новости

Объявлены претенденты на премию "Золотой орел"

13:44 09.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСтатуэтки национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2018 год "Золотой Орел"
Статуэтки национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2018 год Золотой Орел
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Фильмы "Айка", "Балканский рубеж", "Верность", "Дылда", "Текст" и другие вошли в рекомендательный список экспертного совета на соискание премии "Золотой орел" в номинации "Лучший игровой фильм", сообщается на официальном сайте смотра.
Всего в рекомендательный список вошли 28 картин, среди которых "Айка" режиссера Сергея Дворцевого, "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Верность" Нигины Сайфуллаевой, "Дылда" Кантемира Балагова, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Любовницы" Елены Хазановой, "Сторож" Юрия Быкова и другие.
Кроме того, в номинации "Лучшая режиссерская работа" выделены 34 режиссера, в числе которых Борис Акопов, Александр Лунгин, Алексей Нужный, Дмитрий Астрахан, Валерия Гай Германика, Надежда Михалкова, Клим Шипенко, Михаил Идов и другие.
В номинации "Лучший зарубежный фильм в российском прокате" числятся такие картины, как "Аквамен", "Власть", "Джокер", "Зеленая книга", "Король лев", "Отель Мумбаи: Противостояние", "Паразиты", "Синонимы", "Шедевр" и другие.
Торжественная церемония вручения премии состоится 24 января 2020 года.
Национальная премия в области кинематографии "Золотой орел" была учреждена в 2002 году Академией кинематографических искусств и наук РФ с целью поддержания отечественного кинематографа, сохранения культурной самобытности и основ национального кинопроизводства, поощрения лучших произведений российского и зарубежного киноискусства и их пропаганды среди российской и международной общественности.
Леонид Ярмольник, Ирина Розанова и Евгения Брик, кадр из фильма Одесса (Валерий Тодоровский, 2019 год)
5 сентября, 08:00Культура
"Одесса" Валерия Тодоровского — самый взрослый фильм о солнечном детстве
300000
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