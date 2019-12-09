Объявлены претенденты на премию "Золотой орел"

Статуэтки национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2018 год "Золотой Орел"

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Фильмы "Айка", "Балканский рубеж", "Верность", "Дылда", "Текст" и другие вошли в рекомендательный список экспертного совета на соискание премии "Золотой орел" в номинации "Лучший игровой фильм", Фильмы "Айка", "Балканский рубеж", "Верность", "Дылда", "Текст" и другие вошли в рекомендательный список экспертного совета на соискание премии "Золотой орел" в номинации "Лучший игровой фильм", сообщается на официальном сайте смотра.

Всего в рекомендательный список вошли 28 картин, среди которых "Айка" режиссера Сергея Дворцевого, "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Верность" Нигины Сайфуллаевой, "Дылда" Кантемира Балагова, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Любовницы" Елены Хазановой, "Сторож" Юрия Быкова и другие.

Кроме того, в номинации "Лучшая режиссерская работа" выделены 34 режиссера, в числе которых Борис Акопов, Александр Лунгин, Алексей Нужный, Дмитрий Астрахан, Валерия Гай Германика, Надежда Михалкова, Клим Шипенко, Михаил Идов и другие.

В номинации "Лучший зарубежный фильм в российском прокате" числятся такие картины, как "Аквамен", "Власть", "Джокер", "Зеленая книга", "Король лев", "Отель Мумбаи: Противостояние", "Паразиты", "Синонимы", "Шедевр" и другие.

Торжественная церемония вручения премии состоится 24 января 2020 года.