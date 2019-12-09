Подозреваемому в ДТП в Нижнем Новгороде изберут меру пресечения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Московский районный суд Нижнего Новгорода в понедельник примет решение об избрании меры пресечения предполагаемому виновнику ДТП с детьми в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.
По версии следствия, 7 декабря около 17.30 водитель Toyota, выезжая с прилегающей территории на улице Горького в Нижнем Новгороде, пересек встречную полосу и столкнулся с Audi и припаркованным автомобилем, который вылетел на тротуар и врезался в пешеходов, среди которых была группа школьников. В результате 9 подростков и 2 взрослых были госпитализированы. Состояние школьников медики оценивают как средней степени тяжести. Одна из женщин, сопровождавших девятиклассников в театр, от полученных травм скончалась. 43-летний водитель автомобиля Toyota отказался от медицинского освидетельствования. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Подозреваемый был задержан утром в воскресенье.
"Московский районный суд примет решение об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении ДТП с детьми на улице Горького в понедельник, 9 декабря", - заявили агентству в региональном СУСК.