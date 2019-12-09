Глава ОП не согласилась с утверждением о правовом нигилизме россиян

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Новый секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева в ответ на утверждение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о том, что чаще всего причиной нарушений прав человека становится правовой нигилизм, заявила, что в России напротив наблюдается сильное уважение к закону.
Ранее Москалькова в интервью РИА Новости заявила, что чаще всего причиной нарушений прав человека становится правовой нигилизм, незнание человеком своих законных прав, а также неумение их отстаивать.
"Не думаю, что страну захватил тотальный правовой нигилизм. Напротив, мы наблюдаем в последнее время достаточно сильное уважение к закону. И я думаю, что здесь стоит важная задача не только перед институтами гражданского общества, но и СМИ, и многими другими институтами", - рассказала Михеева.
Она также отметила, что гражданам нужно постоянно напоминать о том, что есть законодательство, и оно требует соблюдения.
"Это важно, прежде всего, для тех, кто принимает ежедневные решения в отношении граждан", - добавила Михеева.
Михеева избрана новым секретарем Общественной палаты РФ в рамках пленарного заседания в понедельник. В октябре ранее возглавлявший ОП РФ Валерий Фадеев был назначен советником президента и председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.