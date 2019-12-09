Глава ОП не согласилась с утверждением о правовом нигилизме россиян

"Не думаю, что страну захватил тотальный правовой нигилизм. Напротив, мы наблюдаем в последнее время достаточно сильное уважение к закону. И я думаю, что здесь стоит важная задача не только перед институтами гражданского общества, но и СМИ, и многими другими институтами", - рассказала Михеева.