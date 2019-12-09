МИД предупредил россиян о протестах в Чехии, Италии, Финляндии

Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о протестных акциях в Чехии, Италии, Нидерландах и Финляндии.

"Чехия, Прага - 10 декабря, в связи с запланированным на 18:00 по местному времени (20.00 мск) митингом, ожидаются повышенные меры безопасности в популярных туристических районах города; возможно перекрытие дорог",- говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter

Также отмечается, что в Риме 9 декабря с 10:00 до 14:00 по местному времени (12.00 - 16.00 мск), ввиду забастовки сотрудников транспортного сектора, ожидаются сбои в работе регулярного автобусного, железнодорожного и трамвайного сообщения; повышенная нагрузка на альтернативные виды транспорта.

В городе Гаага в Нидерландах 11 декабря в связи со слушаниями в Международном суде ООН по вопросу обвинения Мьянмы в геноциде народа рохинджа в районе проведения мероприятия заявлена демонстрация мьянманских активистов, в связи с чем ожидается усиление мер безопасности.