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Туризм
2019-12-09T13:45+0300
https://ria.ru/20191209/1562154995.html
В Таиланде совершено нападение на туриста
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РИА Новости

В Таиланде совершено нападение на туриста

13:45 09.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на город Паттайя
Вид на город Паттайя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В Паттайе совершено нападение на туриста из Ирландии, сообщает Bangkok Post.
В 3:30 утра в полицию города поступило сообщение о том, что на одной из улиц после ссоры в пабе был избит турист.
На месте происшествия сотрудники обнаружили 46-летнего ирландца Барта О'Греди с ссадинами и кровоподтеками на лице. Он рассказал, что находится в стране менее суток. Вечером отдыхающий отправился в паб, где поссорился с другими посетителями. Позже около 10 человек напали на него, сбив с ног, пострадавший не смог назвать их приметы. Тем не менее, турист считает, что это были охранники заведения.
Полиция изучает кадры с камеры видеонаблюдения, чтобы идентифицировать злоумышленников.
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