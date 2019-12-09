В Таиланде совершено нападение на туриста

В 3:30 утра в полицию города поступило сообщение о том, что на одной из улиц после ссоры в пабе был избит турист.

На месте происшествия сотрудники обнаружили 46-летнего ирландца Барта О'Греди с ссадинами и кровоподтеками на лице. Он рассказал, что находится в стране менее суток. Вечером отдыхающий отправился в паб, где поссорился с другими посетителями. Позже около 10 человек напали на него, сбив с ног, пострадавший не смог назвать их приметы. Тем не менее, турист считает, что это были охранники заведения.