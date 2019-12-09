Делегация ООН примет участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 9 дек – РИА Новости. Делегация Делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена примет участие в качестве наблюдателей в 14-м раунде переговоров по Сирии в Нур-Султане 10-11 декабря, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"В качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена", - заявил он на брифинге в столице Казахстана в понедельник.

Турции и Он также проинформировал, что все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в переговорах и уже начали прибывать в столицу Казахстана. "Среди них делегации государств-гарантов – России Ирана , а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции", - отметил Смадияров.

По его данным, делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турция будет представлена на уровне заместителя главы внешнеполитического ведомства Седатом Оналом. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел страны по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

За день до начала мероприятия представители стран-гарантов намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание с участием всех сторон запланировано на 11 декабря.