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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-09T13:54+0300
https://ria.ru/20191209/1562154966.html
Делегация ООН примет участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане
https://cdn23.img.ria.ru/images/154965/13/1549651311_0:0:2915:1641_1036x0_80_0_0_5b8d4e398fc508cbe9b82790e5b58c4e.jpg
РИА Новости

Делегация ООН примет участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане

13:34 09.12.2019 (обновлено: 13:54 09.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© РИА Новости / Евгений Биятов
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 9 дек – РИА Новости. Делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена примет участие в качестве наблюдателей в 14-м раунде переговоров по Сирии в Нур-Султане 10-11 декабря, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"В качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена", - заявил он на брифинге в столице Казахстана в понедельник.
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Он также проинформировал, что все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в переговорах и уже начали прибывать в столицу Казахстана. "Среди них делегации государств-гарантов – России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции", - отметил Смадияров.
По его данным, делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турция будет представлена на уровне заместителя главы внешнеполитического ведомства Седатом Оналом. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел страны по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.
За день до начала мероприятия представители стран-гарантов намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов. Пленарное заседание с участием всех сторон запланировано на 11 декабря.
Ранее МИД Казахстана сообщал, что в повестку дня будущей встречи будут включены следующие вопросы: ситуация "на земле" в Сирии, с акцентом на Заевфратье и Идлиб; меры доверия, включая освобождение заложников и поиск пропавших без вести; активизация комплексного гуманитарного содействия Сирии в контексте возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц, в том числе обсуждение соответствующих инициатив о проведении международных конференций; продвижение политического процесса в свете запуска Конституционного комитета.
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