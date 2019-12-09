Госдума будет поддерживать регулярный контакт с Deutsche Welle

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Депутаты Депутаты Госдумы будут поддерживать регулярный контакт с Deutsche Welle, заявил РИА Новости вице-спикер ГД Петр Толстой

Ранее Толстой сообщал, что после встречи с гендиректором немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle Петером Лимбургом в Москве депутаты продолжат диалог с медиахолдингом в Берлине.

"Мы будем поддерживать контакт регулярный, мы об этом договорились, и я надеюсь, что будем встречаться", - сказал Толстой.

Он добавил, что конкретные даты еще не определены, потому что нужна готовность немецкой стороны. Но как только она будет, встреча обязательно произойдет, и диалоги будут продолжены, подчеркнул Толстой.

"Для нас самое важное - это возможность диалога, чтобы стороны слышали друг друга, понимали озабоченности друг друга, и мне кажется, мы этого достигли в ходе встречи в Москве", - заключил вице-спикер ГД.

Глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев ранее заявил, что попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в России немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle из-за нарушения российского законодательства. Комиссия ГД установила, что Deutsche Welle нарушила закон, призывая прийти на неразрешенный митинг в Москве. В медиахолдинге Deutsche Welle, в свою очередь, заявили, что отвергают обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ и ожидают скорейшего завершения разбирательств в этой связи.