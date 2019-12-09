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Госдума будет поддерживать регулярный контакт с Deutsche Welle
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РИА Новости

Госдума будет поддерживать регулярный контакт с Deutsche Welle

13:32 09.12.2019 (обновлено: 13:33 09.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы будут поддерживать регулярный контакт с Deutsche Welle, заявил РИА Новости вице-спикер ГД Петр Толстой.
Ранее Толстой сообщал, что после встречи с гендиректором немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle Петером Лимбургом в Москве депутаты продолжат диалог с медиахолдингом в Берлине.
"Мы будем поддерживать контакт регулярный, мы об этом договорились, и я надеюсь, что будем встречаться", - сказал Толстой.
Он добавил, что конкретные даты еще не определены, потому что нужна готовность немецкой стороны. Но как только она будет, встреча обязательно произойдет, и диалоги будут продолжены, подчеркнул Толстой.
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"Для нас самое важное - это возможность диалога, чтобы стороны слышали друг друга, понимали озабоченности друг друга, и мне кажется, мы этого достигли в ходе встречи в Москве", - заключил вице-спикер ГД.
Глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев ранее заявил, что попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в России немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle из-за нарушения российского законодательства. Комиссия ГД установила, что Deutsche Welle нарушила закон, призывая прийти на неразрешенный митинг в Москве. В медиахолдинге Deutsche Welle, в свою очередь, заявили, что отвергают обвинения во вмешательстве во внутренние дела РФ и ожидают скорейшего завершения разбирательств в этой связи.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что не считает нужным вводить ограничения в отношении иностранных СМИ, включая Deutsche Welle. Так он прокомментировал инициативу Госдумы по лишению аккредитации ряда СМИ, включая и немецкий медиахолдинг, за публикацию неоднозначного твита перед акциями протеста в Москве. По словам министра, представители Deutsche Welle проводили встречу в МИД РФ и признали, что "это не очень корректно было в контексте событий, которые проходили в то время в Москве".
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Петр ТолстойПетер ЛимбургБерлин (земля)Сергей ЛавровМИД РФГосдума РФРоссияБерлин (город)В мире
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