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В ЕС назвали условие для изменений в отношениях с Россией
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РИА Новости

В ЕС назвали условие для изменений в отношениях с Россией

13:32 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги ЕС . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. ЕС руководствуется в своих отношениях с Россией "гибкими" установками, предусматривающими взаимодействие в тех областях, которые представляют интерес, но одним из ключевых элементов для изменения в отношениях должно стать выполнение минских соглашений, заявил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы ЕК по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.
Ранее в ходе общения с журналистами премьер России Дмитрий Медведев заявил, что перемирие в "торговых войнушках" должен объявить сам ЕС, так как не Россия была их инициатором. Отвечая на вопрос о торговых войнах, он выразил уверенность, что такая близорукая политика рано или поздно изживет себя. При этом он подчеркнул, что Россия готова выстраивать отношения с европейскими странами и на двустороннем треке.
"Отношения ЕС с Россией строятся на принципах, которые предусматривают гибкие рамки, предоставляющие твердость в отношении ценностей ЕС и взаимодействие там, где есть явный интерес ЕС", - сказал собеседник, отвечая на просьбу прокомментировать перспективы развития двусторонних отношений.
По его словам, одним из таких интересов "является полное выполнение минских соглашений". "Это один из ключевых элементов для любого существенного изменения наших отношений", - добавил он.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
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Пушков развеял "миф счастья с ЕС" после незаконной акции в Минске
В настоящее время ЕС руководствуется в отношениях с РФ пятью руководящими принципами: полное выполнение минских соглашений, укрепление отношений с восточными партнерами, укрепление внутренней устойчивости ЕС, в частности, с учетом энергетической безопасности, необходимость избирательного взаимодействия с Россией, в частности, по внешнеполитическим вопросам, готовность поддерживать российское гражданское общество.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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