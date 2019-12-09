В ЕС назвали условие для изменений в отношениях с Россией

БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. ЕС руководствуется в своих отношениях с Россией "гибкими" установками, предусматривающими взаимодействие в тех областях, которые представляют интерес, но одним из ключевых элементов для изменения в отношениях должно стать выполнение минских соглашений, заявил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы ЕК по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

Ранее в ходе общения с журналистами премьер России Дмитрий Медведев заявил, что перемирие в "торговых войнушках" должен объявить сам ЕС, так как не Россия была их инициатором. Отвечая на вопрос о торговых войнах, он выразил уверенность, что такая близорукая политика рано или поздно изживет себя. При этом он подчеркнул, что Россия готова выстраивать отношения с европейскими странами и на двустороннем треке.

"Отношения ЕС с Россией строятся на принципах, которые предусматривают гибкие рамки, предоставляющие твердость в отношении ценностей ЕС и взаимодействие там, где есть явный интерес ЕС", - сказал собеседник, отвечая на просьбу прокомментировать перспективы развития двусторонних отношений.

По его словам, одним из таких интересов "является полное выполнение минских соглашений". "Это один из ключевых элементов для любого существенного изменения наших отношений", - добавил он.

В настоящее время ЕС руководствуется в отношениях с РФ пятью руководящими принципами: полное выполнение минских соглашений, укрепление отношений с восточными партнерами, укрепление внутренней устойчивости ЕС, в частности, с учетом энергетической безопасности, необходимость избирательного взаимодействия с Россией, в частности, по внешнеполитическим вопросам, готовность поддерживать российское гражданское общество.