Партии в Израиле договорились о дате парламентских выборов

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек - РИА Новости. Две крупнейшие партии Две крупнейшие партии израильского Кнессета договорились о том, чтобы провести новые парламентские выборы в стране 2 марта, сообщили в штабе партии "Кахоль-Лаван".

"Было решено, что в случае роспуска Кнессета на этой неделе выборы состоятся в понедельник, 2 марта 2020 года", - говорится в заявлении штаба партии, набравшей наибольшее число голосов по итогам выборов в сентябре этого года.

Вечером 11 декабря истекает трехнедельный срок, отведенный Кнессету на формирование кабинета министров. Все предпринятые до сих пор попытки договориться о создании правительства национального единства завершились провалом.

Если до вечера среды компромисс не будет найден, Израиль в ближайшие месяцы ждут третьи парламентские выборы за год.

Второго марта в качестве даты новых выборов, как отмечено в сообщении штаба "Кахоль-Лаван", поддержали в правящей партии "Ликуд". Лидер переговорной группы "Кахоль-Лаван" Ави Нисенкорн отметил, что если избежать третьих за год выборов все-таки не удастся, будут приложены все усилия, чтобы новая избирательная кампания была по возможности короткой.