Партии в Израиле договорились о дате парламентских выборов

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 дек - РИА Новости. Две крупнейшие партии израильского Кнессета договорились о том, чтобы провести новые парламентские выборы в стране 2 марта, сообщили в штабе партии "Кахоль-Лаван".
"Было решено, что в случае роспуска Кнессета на этой неделе выборы состоятся в понедельник, 2 марта 2020 года", - говорится в заявлении штаба партии, набравшей наибольшее число голосов по итогам выборов в сентябре этого года.
Вечером 11 декабря истекает трехнедельный срок, отведенный Кнессету на формирование кабинета министров. Все предпринятые до сих пор попытки договориться о создании правительства национального единства завершились провалом.
Если до вечера среды компромисс не будет найден, Израиль в ближайшие месяцы ждут третьи парламентские выборы за год.
Второго марта в качестве даты новых выборов, как отмечено в сообщении штаба "Кахоль-Лаван", поддержали в правящей партии "Ликуд". Лидер переговорной группы "Кахоль-Лаван" Ави Нисенкорн отметил, что если избежать третьих за год выборов все-таки не удастся, будут приложены все усилия, чтобы новая избирательная кампания была по возможности короткой.
"Как мы и обещали, если Нетаньяху отвергнет возможность формирования правительства национального единства и мы будем вынуждены распустить Кнессет, у нас будет наиболее короткая предвыборная кампания из возможных. Я рад, что "Ликуд" и другие стороны согласились поддержать это решение", - заявил Нисенкорн.
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