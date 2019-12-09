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Госкомиссия во главе с Патрушевым обсудит развитие Карелии
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РИА Новости

Госкомиссия во главе с Патрушевым обсудит развитие Карелии

13:31 09.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заседание Государственной комиссии по подготовке к предстоящему в 2020 году 100-летию Республики Карелия состоится в пятницу в Москве, его проведет председатель госкомиссии, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев с участием руководителей федеральных министерств и ведомств, представителей региональной власти, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
"Планируется рассмотреть вопросы социально-экономического развития Карелии. Отдельное внимание будет уделено мерам по обеспечению населения региона доступным жильем и формированию комфортной городской среды", - говорится в сообщении
Государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия образована указом президента России в 2013 году. Работа госкомиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Республики Карелия, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Николай ПатрушевРоссияКарелияОбщество
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