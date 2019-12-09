Госкомиссия во главе с Патрушевым обсудит развитие Карелии

"Планируется рассмотреть вопросы социально-экономического развития Карелии. Отдельное внимание будет уделено мерам по обеспечению населения региона доступным жильем и формированию комфортной городской среды", - говорится в сообщении

Государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия образована указом президента России в 2013 году. Работа госкомиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Республики Карелия, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства.