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Клишас прокомментировал закон о государственном языке на Украине
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РИА Новости

Клишас прокомментировал закон о государственном языке на Украине

13:29 09.12.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Александр Натрускин
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Закон Украины о государственном языке изначально являлся не чем иным, как средством провокации внутренних конфликтов, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее Венецианская комиссия Совета Европы призвала Киев незамедлительно подготовить закон о языковых меньшинствах, а также предложила пересмотреть закон о государственном языке.
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"Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" изначально являлся не чем иным, как средством провокации конфликтов на языковой почве внутри страны. Закон имеет откровенно дискриминационный характер, поэтому очень важно, что в Совете Европы обратили на это внимание", - сказал Клишас.
Он напомнил, что запрет дискриминации, в том числе по признаку языка, установлен в статье 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая является обязательной для соблюдения всеми членами Совета Европы. В действующей редакции закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" совершенно очевидно имеет дискриминационный характер", подчеркнул сенатор.
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"Не следует забывать, что право на языковое самоопределение является одним из элементов особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с Комплексом мер по выполнению Минских соглашений. Сохранение закона об украинском языке в действующей редакции напрямую противоречит достигнутым договоренностям", - заявил председатель комитета.
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Андрей КлишасСовет Федерации РФУкраинаВ мире
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