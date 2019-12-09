Клишас прокомментировал закон о государственном языке на Украине

"Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" изначально являлся не чем иным, как средством провокации конфликтов на языковой почве внутри страны. Закон имеет откровенно дискриминационный характер, поэтому очень важно, что в Совете Европы обратили на это внимание", - сказал Клишас.

Он напомнил, что запрет дискриминации, в том числе по признаку языка, установлен в статье 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая является обязательной для соблюдения всеми членами Совета Европы. В действующей редакции закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" совершенно очевидно имеет дискриминационный характер", подчеркнул сенатор.