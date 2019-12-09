Финляндия выделит дополнительное финансирование сирийским детям

ХЕЛЬСИНКИ, 9 дек — РИА Новости. Финляндия выделяет три миллиона евро через фонды ЮНИСЕФ для поддержки образования детей в Сирии, сообщило в понедельник министерство иностранных дел страны.

"Поддержка Финляндии будет использована для ремонта школьных зданий, поддержки неформального образования для 4,5 тысячи детей путем проведения внеклассных уроков, психосоциальной поддержки и учебных материалов, а также улучшения доступа к школьным и базовым услугам для 500 детей с ограниченными возможностями", - сообщает МИД.

Более двух миллионов детей в Сирии не ходят в школу.

"Мы не можем позволить себе потерять это поколение. В 2018 году более 70 тысяч детей пошли в школу в Сирии благодаря сотрудничеству между Финляндией и ЮНИСЕФ. Это хорошее начало. Это наше время, чтобы помочь детям-инвалидам ходить в школу и помогать их семьям", - сказала посол Финляндии в Ливане Тарья Фернандес.

Проект является продолжением поддержки Финляндией образования в Сирии в 2017-2018 годах.