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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-09T13:22+0300
https://ria.ru/20191209/1562153953.html
Финляндия выделит дополнительное финансирование сирийским детям
https://cdn21.img.ria.ru/images/155777/28/1557772839_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f468389fe49519b7d0f25834b16aed27.jpg
РИА Новости

Финляндия выделит дополнительное финансирование сирийским детям

13:22 09.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидентский дворец в Хельсинки
Президентский дворец в Хельсинки
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президентский дворец в Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 9 дек — РИА Новости. Финляндия выделяет три миллиона евро через фонды ЮНИСЕФ для поддержки образования детей в Сирии, сообщило в понедельник министерство иностранных дел страны.
"Поддержка Финляндии будет использована для ремонта школьных зданий, поддержки неформального образования для 4,5 тысячи детей путем проведения внеклассных уроков, психосоциальной поддержки и учебных материалов, а также улучшения доступа к школьным и базовым услугам для 500 детей с ограниченными возможностями", - сообщает МИД.
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Более двух миллионов детей в Сирии не ходят в школу.
"Мы не можем позволить себе потерять это поколение. В 2018 году более 70 тысяч детей пошли в школу в Сирии благодаря сотрудничеству между Финляндией и ЮНИСЕФ. Это хорошее начало. Это наше время, чтобы помочь детям-инвалидам ходить в школу и помогать их семьям", - сказала посол Финляндии в Ливане Тарья Фернандес.
Проект является продолжением поддержки Финляндией образования в Сирии в 2017-2018 годах.
Хельсинки поддерживает работу ЮНИСЕФ по продвижению образования для детей Сирии в Ливане, Иордании и Турции. Общая помощь Финляндии в ответ на кризис в Сирии в 2019 году составляет приблизительно 25 миллионов евро, уточняет МИД.
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Война в СирииЮНИСЕФФинляндияСирияВ мире
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