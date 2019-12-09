Товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев превысил $100 млрд

С января по ноябрь экспорт Китая в Россию составил 44,58 миллиарда долларов (увеличение на 2,7%), импорт из России – 55,74 миллиарда долларов (увеличение на 3,5%).

Товарооборот между странами в 2018 году впервые превысил отметку в 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ, доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в 2018 году увеличилась с 14,9% до 15,7% .