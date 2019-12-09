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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-09T13:16+0300
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Товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев превысил $100 млрд
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РИА Новости

Товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев превысил $100 млрд

13:16 09.12.2019
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© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары
© Depositphotos / VadimVasenin
МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: главное". Согласно данным Главного таможенного управления КНР, за одиннадцать месяцев текущего года товарооборот России и Китая составил 100,31 миллиарда долларов, увеличившись на 3,1% по сравнению с прошлогодними показателями.
С января по ноябрь экспорт Китая в Россию составил 44,58 миллиарда долларов (увеличение на 2,7%), импорт из России – 55,74 миллиарда долларов (увеличение на 3,5%).
Товарооборот между странами в 2018 году впервые превысил отметку в 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ, доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в 2018 году увеличилась с 14,9% до 15,7% .
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
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