Товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев превысил $100 млрд

МОСКВА, 9 дек - Проект "Россия-Китай: главное". Согласно данным Главного таможенного управления КНР, за одиннадцать месяцев текущего года товарооборот России и Китая составил 100,31 миллиарда долларов, увеличившись на 3,1% по сравнению с прошлогодними показателями.
С января по ноябрь экспорт Китая в Россию составил 44,58 миллиарда долларов (увеличение на 2,7%), импорт из России – 55,74 миллиарда долларов (увеличение на 3,5%).
Товарооборот между странами в 2018 году впервые превысил отметку в 100 миллиардов долларов. По данным ФТС РФ, доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в 2018 году увеличилась с 14,9% до 15,7% .