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Вологодская область
2019-12-09T13:14+0300
https://ria.ru/20191209/1562153464.html
На Вологодчине создают центры профессионального роста педагогов
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РИА Новости

На Вологодчине создают центры профессионального роста педагогов

13:14 09.12.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкРегионы России. Вологодская область
Регионы России. Вологодская область
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ВОЛОГДА, 9 дек – РИА Новости. В Вологде открыли центр повышения профессионального мастерства педагогических работников и оценки квалификации по программе "Учитель будущего", получившей федеральную субсидию по нацпроекту "Образование", до конца года аналогичный появится в Череповце, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
Программа "Учитель будущего" направлена на создание "точек роста" профессионального мастерства педагогов, для чего созданы центры в Великом Устюге и Вологде и еще один в конце декабря откроется в Череповце. Уже в 2020 году не менее 10% педагогов в регионе будут вовлечены в различные формы обучения и повышения квалификации, а к 2024 году – не менее половины.
"Сегодня практически четверть педагогического корпуса - молодые люди младше 35 лет. В центрах будет создана возможность профессионального сопровождения педагогов со стороны более опытных коллег, со стороны экспертов. Это особенно важно в первые три года работы, поможет предотвратить множество проблем в школе",- цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора региона Ларисы Каманиной.
Еще одной задачей центра будет добровольная независимая оценка профессионального мастерства и квалификаций педагогов различных образовательных учреждений – от детских садов до профессиональных училищ. Сообщается, что в 2020 году ее пройдут 184 педагога.
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