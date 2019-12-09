На Вологодчине создают центры профессионального роста педагогов

ВОЛОГДА, 9 дек – РИА Новости. В Вологде открыли центр повышения профессионального мастерства педагогических работников и оценки квалификации по программе "Учитель будущего", получившей федеральную субсидию по нацпроекту "Образование", до конца года аналогичный появится в Череповце, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Программа "Учитель будущего" направлена на создание "точек роста" профессионального мастерства педагогов, для чего созданы центры в Великом Устюге и Вологде и еще один в конце декабря откроется в Череповце. Уже в 2020 году не менее 10% педагогов в регионе будут вовлечены в различные формы обучения и повышения квалификации, а к 2024 году – не менее половины.

"Сегодня практически четверть педагогического корпуса - молодые люди младше 35 лет. В центрах будет создана возможность профессионального сопровождения педагогов со стороны более опытных коллег, со стороны экспертов. Это особенно важно в первые три года работы, поможет предотвратить множество проблем в школе",- цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора региона Ларисы Каманиной.