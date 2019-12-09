Большинство молодежи в России не знают историю, считает вице-спикер ГД

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Большинство российской молодежи плохо знают историю своей страны, особенно те, кто получил образование в последние 20 лет, после реформы образования, давшей позорный результат, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
'Не знать историю своей страны сегодня должно быть стыдно. К сожалению, большинство молодых людей сегодня, особенно те, кто получил образование в последние 20 лет, после реформы образовательной, на мой взгляд, давшей позорный результат, к сожалению, историю своей страны не знают", - сказал Толстой на пресс-конференции, посвященной старту международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны" в рамках международного проекта "Большая история".
Он добавил, что проект "Большая история" может "восполнить лакуны", которые образовались в образовании молодежи в России.
Акция "Тест по истории Великой Отечественной войны" стартует 13 декабря. Председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева на пресс-конференции рассказала, что организаторы в этом году ожидают порядка 700 тысяч участников и порядка 9 тысяч площадок.