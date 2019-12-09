Член Общественной палаты предложил учредить два новых поста

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член Член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло предлагает создать в России должность помощника президента РФ по вопросам семьи и демографии, а также пост вице-премьера, ответственного за оценку всех новых законопроектов исходя из интересов повышения рождаемости и поддержки института семьи.

"Я считаю, что должна быть должность помощника президента по вопросам семьи и демографии, и должен быть вице-премьер по вопросам семьи и демографии в правительстве, печать которого должна быть последней на всех документах, которые выпускает государство",- сказал Пожигайло во время круглого стола "Законодательные аспекты защиты духовно-нравственных ценностей как ключевого фактора развития гражданского общества" в Госдуме.‬

Он добавил, что в случае, если законопроект "губит" демографию и работает против развития нацпроекта, то потенциальный вице-премьер, отвечающий за эту тему, мог бы его не поддерживать, а документу, направленному на поддержку рождаемости и института семьи, одобрить финансирование.

Общественник также рассказал об идее объединить организации, занимающиеся поддержкой семьи, в одно движение.