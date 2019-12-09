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Член Общественной палаты предложил учредить два новых поста
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РИА Новости

Член Общественной палаты предложил учредить два новых поста

13:11 09.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПавел Пожигайло
Павел Пожигайло
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Павел Пожигайло. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло предлагает создать в России должность помощника президента РФ по вопросам семьи и демографии, а также пост вице-премьера, ответственного за оценку всех новых законопроектов исходя из интересов повышения рождаемости и поддержки института семьи.
"Я считаю, что должна быть должность помощника президента по вопросам семьи и демографии, и должен быть вице-премьер по вопросам семьи и демографии в правительстве, печать которого должна быть последней на всех документах, которые выпускает государство",- сказал Пожигайло во время круглого стола "Законодательные аспекты защиты духовно-нравственных ценностей как ключевого фактора развития гражданского общества" в Госдуме.‬
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Он добавил, что в случае, если законопроект "губит" демографию и работает против развития нацпроекта, то потенциальный вице-премьер, отвечающий за эту тему, мог бы его не поддерживать, а документу, направленному на поддержку рождаемости и института семьи, одобрить финансирование.
Общественник также рассказал об идее объединить организации, занимающиеся поддержкой семьи, в одно движение.
"На бюро Русского народного собора, где собрались не только православные, а представители всех конфессий, мы приняли решение создать "семейный фронт". Если сегодня мы по всей стране сможем собрать все организации всех общественных деятелей в этот "семейный фронт", может быть, мы его и формализуем со временем, и это будет не просто движение, а серьезная большая позиция", - сказал Пожигайло.
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Павел ПожигайлоОбщественная палата РФРоссияОбщество
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