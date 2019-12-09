В МГУ пройдет конгресс, посвященный формированию ценностей

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Десятого декабря представители науки, бизнеса, образовательных учреждений, институтов развития и госструктур соберутся в Ломоносовском корпусе МГУ на шестом ежегодном конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес". Участники попытаются найти практические решения в области развития человеческого капитала.

Организаторами мероприятия выступили МГУ им. Ломоносова и компания "Иннопрактика". Основной темой обсуждения станет формирование ценностей и их влияние на развитие общества и экономики.

Конгресс откроет пленарное заседание на тему "Культурный код экономики: все мы родом из детства". Участники будут дискутировать на тему, что является ключевым фактором в формировании личности: семья, образовательные учреждения, сообщества, СМИ или массовая культура.

В числе спикеров пленарного заседания заявлены заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, помощник президента, председатель попечительского совета РНФ Андрей Фурсенко, министр просвещения РФ Ольга Васильева, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик Виктор Садовничий, председатель правления, гендиректор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, гендиректор, директор по организационному развитию и управлению персоналом "Яндекс" в России Елена Бунина.

Кроме того, в рамках параллельных сессий участники обсудят различные аспекты формирования ценностей, закладываемых в детстве. На площадке "HR-территории" в рамках дискуссионного клуба "Школьное образование как флагманское направление развития общества" поднимут актуальные для российского образования вопросы. На "Территории технологического предпринимательства" участники поговорят о том, как культурные рамки и национальные психологические особенности мешают открыто признавать неудачи в инновационной сфере, а также как смена культурного восприятия инноваций может повлиять на развитие экономики страны.

"Территория науки, культуры и спорта" объединит тех, кто заинтересован в формировании профессионалов, которые смогли бы управлять научными и спортивными организациями. А "Молодежная территория" соберет школьников: они поучаствуют в дебатах на тему генерации идей в области инноваций и ознакомятся с механизмами влияния культурного кода на ценности современного общества.

Помимо этого, на конгрессе будут представлены прикладные научно-исследовательские разработки школьников, молодых ученых и предпринимателей, направленные на развитие человеческого капитала. В частности, инновации для обучения и развития различных навыков, включая VR- и нейротехнологии, образовательные платформы, технологическое оборудование для занятий по экологии, проекты на основе информационных и блокчейн-технологий.