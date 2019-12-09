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Религия и мировоззрение
2019-12-09T13:09+0300
https://ria.ru/20191209/1562153120.html
В РПЦ объявили сбор рождественских подарков для нуждающихся
https://cdn21.img.ria.ru/images/154907/50/1549075044_0:54:3072:1782_1036x0_80_0_0_eed0bcf7cab67e6324065adb539d4aed.jpg
РИА Новости

В РПЦ объявили сбор рождественских подарков для нуждающихся

13:09 09.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСвечи в храме
Свечи в храме
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Свечи в храме. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" начала сбор подарков для нуждающихся к празднику Рождества Христова, акция "Дари радость на Рождество!" продлиться до 6 января, сообщают в пресс-службе организации.
"Наши подопечные – пожилые люди и дети, одинокие и семейные, те, кто оказался в беде. Многим из них нужны элементарные вещи: постельное белье, полотенца, посуда. Но еще больше людям нужно наше тепло, и эта акция – простой способ его подарить", - приводит пресс-служба слова Анны Белавиной, руководителя благотворительных программ службы помощи.
В прошлом году удалось подарить более 16 тысяч рождественских подарков, отмечают организаторы.
Православная служба помощи "Милосердие" - крупнейшее объединение церковных социальных проектов помощи нуждающимся. Ежегодно помощь от организации получают до 30 тысяч человек. Служба была открыта в 1991 году и функционирует благодаря пожертвованиям.
Кадр из социального ролика режиссера Валерии Германики для православной службы Милосердие
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Религия и мировоззрениеРождествоРусская православная церковьМоскваОбщество
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