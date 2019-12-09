В РПЦ объявили сбор рождественских подарков для нуждающихся

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" начала сбор подарков для нуждающихся к празднику Рождества Христова, акция "Дари радость на Рождество!" продлиться до 6 января, сообщают в пресс-службе организации.
"Наши подопечные – пожилые люди и дети, одинокие и семейные, те, кто оказался в беде. Многим из них нужны элементарные вещи: постельное белье, полотенца, посуда. Но еще больше людям нужно наше тепло, и эта акция – простой способ его подарить", - приводит пресс-служба слова Анны Белавиной, руководителя благотворительных программ службы помощи.
В прошлом году удалось подарить более 16 тысяч рождественских подарков, отмечают организаторы.
Православная служба помощи "Милосердие" - крупнейшее объединение церковных социальных проектов помощи нуждающимся. Ежегодно помощь от организации получают до 30 тысяч человек. Служба была открыта в 1991 году и функционирует благодаря пожертвованиям.