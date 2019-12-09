В РПЦ объявили сбор рождественских подарков для нуждающихся

"Наши подопечные – пожилые люди и дети, одинокие и семейные, те, кто оказался в беде. Многим из них нужны элементарные вещи: постельное белье, полотенца, посуда. Но еще больше людям нужно наше тепло, и эта акция – простой способ его подарить", - приводит пресс-служба слова Анны Белавиной, руководителя благотворительных программ службы помощи.