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Россияне выбрали Жукова, Суворова и Кутузова героями Отечества
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РИА Новости

Россияне выбрали Жукова, Суворова и Кутузова героями Отечества

13:07 09.12.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкМаршал Советского Союза Жуков
Маршал Советского Союза Жуков
© РИА Новости
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Маршал Советского Союза Жуков. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россияне выбрали Георгия Жукова (62%), Александра Суворова (51%) и Михаила Кутузова (42%) героями Отечества из списка имен известных военнослужащих разных эпох, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, также граждане выделили Константина Рокоссовского (33%), Александра Невского (30%), Федора Ушакова (21%), Павла Нахимова (20%).
Репродукция картины художника Сергея Герасимова М. И. Кутузов на Бородинском поле
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Кроме того, был задан открытый вопрос, кого из российских военных, военнослужащих, военачальников респонденты могли бы назвать героями Отечества. Можно было назвать как современников, так и соотечественников из других эпох, отметили во ВЦИОМ. По данным опроса, 37% россиян назвали Жукова, 19% - Сергея Шойгу, 15% - Суворова, 12% - Кутузова.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 декабря 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, метод опроса - телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Участники III-го Международного Кремлевского кадетского бала, приуроченного ко Дню Героев Отечества. 11 декабря 2018
02:09
День героев Отечества
1600010
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Георгий ЖуковАлександр СуворовВЦИОММихаил Голенищев-КутузовРоссияОбщество
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