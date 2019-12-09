Россияне выбрали Жукова, Суворова и Кутузова героями Отечества

"Отступления не будет": что вы знаете о защитниках России?

"Отступления не будет": что вы знаете о защитниках России?

Кроме того, был задан открытый вопрос, кого из российских военных, военнослужащих, военачальников респонденты могли бы назвать героями Отечества. Можно было назвать как современников, так и соотечественников из других эпох, отметили во ВЦИОМ. По данным опроса, 37% россиян назвали Жукова, 19% - Сергея Шойгу, 15% - Суворова, 12% - Кутузова.