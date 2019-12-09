Россияне выбрали Жукова, Суворова и Кутузова героями Отечества

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россияне выбрали Георгия Жукова (62%), Александра Суворова (51%) и Михаила Кутузова (42%) героями Отечества из списка имен известных военнослужащих разных эпох, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, также граждане выделили Константина Рокоссовского (33%), Александра Невского (30%), Федора Ушакова (21%), Павла Нахимова (20%).
Кроме того, был задан открытый вопрос, кого из российских военных, военнослужащих, военачальников респонденты могли бы назвать героями Отечества. Можно было назвать как современников, так и соотечественников из других эпох, отметили во ВЦИОМ. По данным опроса, 37% россиян назвали Жукова, 19% - Сергея Шойгу, 15% - Суворова, 12% - Кутузова.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 декабря 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, метод опроса - телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.