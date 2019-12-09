Россия поставит в США четыре двигателя для ракет Antares

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. НПО Энергомаш (предприятие "Роскосмоса") в ближайшее время отправит в США четыре двигателя РД-181, использующиеся на ракетах-носителях Antares, сообщило предприятие.
"Шестого декабря представителями американской компании Orbital Sciences Corporation были подписаны формуляры на очередную партию из четырех товарных двигателей РД-181... В ближайшее время двигатели будут подготовлены и отправлены компании-заказчику", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
Отмечается, что данная приемка двигателей РД-181 является второй в 2019 году.
На первой ступени ракеты Antares используются по два двигателя РД-181. Первая ступень ракеты производится на украинском предприятии "Южмаш", вторая ступень - американского производства.
В декабре 2018 года НПО Энергомаш сообщило, что с июня 2015 года поставило в США 17 двигателей РД-181, 12 из которых уже использованы при шести пусках ракеты Antares. В феврале 2019 года в документах на госзакупках сообщалось, что предприятие в 2019-2020 годах планирует отправить заказчику девять двигателей РД-181.
НПО Энергомаш производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя "Ангара", РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. Кроме того, сейчас предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5" ("Иртыш").