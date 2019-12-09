Россия поставит в США четыре двигателя для ракет Antares

"Шестого декабря представителями американской компании Orbital Sciences Corporation были подписаны формуляры на очередную партию из четырех товарных двигателей РД-181... В ближайшее время двигатели будут подготовлены и отправлены компании-заказчику", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

В декабре 2018 года НПО Энергомаш сообщило, что с июня 2015 года поставило в США 17 двигателей РД-181, 12 из которых уже использованы при шести пусках ракеты Antares. В феврале 2019 года в документах на госзакупках сообщалось, что предприятие в 2019-2020 годах планирует отправить заказчику девять двигателей РД-181.