"ПРАЙМ" подписал договор о сотрудничестве с компанией Coface

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Агентство экономической информации "ПРАЙМ" и один из мировых лидеров кредитного страхования и управления рисками компания Coface заключили договор о сотрудничестве. Соглашение позволит клиентам агентства получать информацию о зарубежных коммерческих организациях из 217 стран мира, включая финансовые данные, кредитную историю, сведения из реестров, государственных баз данных и других источников.

"Сотрудничество с Coface даст возможность расширить текущие контракты, а также привлечь новых клиентов, которые уже ведут активную внешнеэкономическую деятельность, планируют выход на зарубежные рынки, ищут поставщиков и партнеров в других странах. У нас есть планы по интеграции данных Coface в продукты и сервисы агентства, в частности в систему "БИР-Аналитик". Мы рады началу сотрудничества и надеемся, что наши совместные усилия приведут к успеху", – отметил директор "ПРАЙМ" Алексей Мелешко.

"Партнерство с таким известным на рынке игроком, как агентство "ПРАЙМ", позволит нам существенно расширить охват российского бизнеса информационно-аналитическими услугами, а рост информированности отечественного бизнеса о своих потенциальных зарубежных партнерах даст, в свою очередь, толчок развитию российского экспорта, – подчеркнул исполнительный директор Coface по региону Центральной и Восточной Европы Деклан Дейли. – Мы рады, что теперь наша аналитика, которая позволяет бизнесу оценивать благонадежность потенциальных контрагентов, увеличивать объемы продаж на целевых рынках и безопасно расширять географию сбыта, станет более доступной для российских предпринимателей".

Coface – международная страховая компания , специализирующаяся в области страхования рисков . Основана в 1946 году французским правительством, в 1994 году приватизирована. В процессе своей деятельности собирает информацию о надёжности различных компаний, их финансовом положении для принятии решения о предоставлении или непредоставлении коммерческого кредита . Число клиентов, пользующихся услугами страховщика во всем мире, превышает 50 тыс. В 2018 году в штате Coface насчитывалось 4100 сотрудников, работающих в 100 странах, а годовой оборот группы составил 1,38 миллиарда евро.