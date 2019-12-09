РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T13:08+0300
https://ria.ru/20191209/1562152912.html
"ПРАЙМ" подписал договор о сотрудничестве с компанией Coface
https://cdn24.img.ria.ru/images/156215/20/1562152010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_fa648942d007520cc6dcc7a9b239ab8f.jpg
РИА Новости

"ПРАЙМ" подписал договор о сотрудничестве с компанией Coface

13:07 09.12.2019 (обновлено: 13:08 09.12.2019)
9
© РИА Новости / Евгений ОдиноковАгентство "ПРАЙМ" подписало договор о сотрудничестве с компанией Coface
Агентство ПРАЙМ подписало договор о сотрудничестве с компанией Coface
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Агентство экономической информации "ПРАЙМ" и один из мировых лидеров кредитного страхования и управления рисками компания Coface заключили договор о сотрудничестве. Соглашение позволит клиентам агентства получать информацию о зарубежных коммерческих организациях из 217 стран мира, включая финансовые данные, кредитную историю, сведения из реестров, государственных баз данных и других источников.
"Сотрудничество с Coface даст возможность расширить текущие контракты, а также привлечь новых клиентов, которые уже ведут активную внешнеэкономическую деятельность, планируют выход на зарубежные рынки, ищут поставщиков и партнеров в других странах. У нас есть планы по интеграции данных Coface в продукты и сервисы агентства, в частности в систему "БИР-Аналитик". Мы рады началу сотрудничества и надеемся, что наши совместные усилия приведут к успеху", – отметил директор "ПРАЙМ" Алексей Мелешко.
"Партнерство с таким известным на рынке игроком, как агентство "ПРАЙМ", позволит нам существенно расширить охват российского бизнеса информационно-аналитическими услугами, а рост информированности отечественного бизнеса о своих потенциальных зарубежных партнерах даст, в свою очередь, толчок развитию российского экспорта, – подчеркнул исполнительный директор Coface по региону Центральной и Восточной Европы Деклан Дейли. – Мы рады, что теперь наша аналитика, которая позволяет бизнесу оценивать благонадежность потенциальных контрагентов, увеличивать объемы продаж на целевых рынках и безопасно расширять географию сбыта, станет более доступной для российских предпринимателей".
Coface – международная страховая компания, специализирующаяся в области страхования рисков. Основана в 1946 году французским правительством, в 1994 году приватизирована. В процессе своей деятельности собирает информацию о надёжности различных компаний, их финансовом положении для принятии решения о предоставлении или непредоставлении коммерческого кредита. Число клиентов, пользующихся услугами страховщика во всем мире, превышает 50 тыс. В 2018 году в штате Coface насчитывалось 4100 сотрудников, работающих в 100 странах, а годовой оборот группы составил 1,38 миллиарда евро.
Саммит ACI Russia 2019
16 октября, 18:24
Агентство ПРАЙМ представило новую торговую систему PRIME MARKETS
"ПРАЙМ" – российское агентство экономической информации, основанное в 1993 году. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня" и занимает 1-е место в рейтинге самых цитируемых финансовых СМИ в РФ. Агентство издает и распространяет бюллетени Банка России, оказывает услуги по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, совместно с Dow Jones Newswires выпускает информационные ленты по международным валютным, фондовым и товарным рынкам. "ПРАЙМ" является разработчиком программных продуктов для бизнеса, среди которых система "БИР-Аналитик" и торговый терминал PRIME MARKETS.
000000
Обсудить 0
ПраймРоссияНовости агентства
Рекомендуем
Казань
В Татарстане пройдет первый всероссийский форум нацпроектов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Более пяти тысяч человек приняли участие в конкурсе "Лидеры Кубани"
Эскиз космического корабля Crew Dragon
СМИ: SpaceX надеется отправить к МКС корабль с экипажем в феврале
Американские доллары
Товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев превысил $100 млрд
Сотрудник полиции в Мюнхене
В Мюнхене задержали подозреваемого в нападении с ножом на полицейского
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Глава МАГАТЭ надеется на крепкие и конструктивные отношения с Россией
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде
Тегеран
Иран заявил о готовности к обмену заключенными с США
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Руденя: в Твери в 2020 году отремонтируют порядка 62 километров улиц
Церемония открытия памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону на Аллее Героев в Донецке
В центре Донецка установили бюст Иосифу Кобзону
Кирилл Дмитриев
РФПИ может выйти из проекта по ликвидации цифрового неравенства
Регионы России. Алтайский край
Более 360 человек приняли участие в чемпионате WorldSkills на Алтае
Судно Паллада во время торжественных проводов в кругосветную экспедицию в бухте Владивостока
"Паллада" в рамках кругосветной экспедиции зашла в первый порт в Самоа
Сотрудники ОБСЕ в зоне отведения сил на Донбассе
В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков
Международное агентство по атомной энергии
МАГАТЭ намерен внести вклад в упрощение доступа к лучевой терапии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:39США не подкрепили претензии по ДРСМД фактами, заявил источник в МИД
14:38Московская семья, где мать избила двухлетнюю дочь, не стояла на учете
14:38Источник: Россия готова рассмотреть новый договор по разоружению
14:37В Москве проверяют 22 объекта после сообщений о минировании
14:36Источник: Россия готова дать гарантии невмешательства в дела США
14:34Власти назвали двухметровые сугробы в Шерегеше нормой
14:34Суд в Сеуле вынес приговоры трем членам руководства Samsung
14:33В Пензе увековечили имя спецназовца, погибшего на Северном Кавказе
14:27Лавров и Трамп могут встретиться в Вашингтоне, сообщили в МИД
14:27Россия озабочена линией Вашингтона против Тегерана, сообщил источник
14:23Сестра Фриске рассказала, как Шепелев отреагировал на болезнь певицы
14:23Миссии СНГ не поступали жалобы на подготовку к выборам в Узбекистане
14:23В ЛНР опасаются провокаций вблизи участка отвода сил у Золотого
14:21Богданов обсудил с сирийской оппозицией ситуацию в республике
14:20Ученые разработали здоровую диету для любителей мяса
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
Лента новостейМолния