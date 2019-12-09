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В Севастополе неизвестные разгромили центр помощи детям-инвалидам
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РИА Новости

В Севастополе неизвестные разгромили центр помощи детям-инвалидам

13:00 09.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СЕВАСТОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Неизвестные разгромили центр помощи детям-инвалидам в Севастополе, по данному факту начата проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД России.
"Поступило заявление о повреждении имущества центра. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причастные лица", - сказали в пресс-службе.
По информации члена Общественной палаты Севастополя Натальи Кирюхиной, помещение принадлежало общественной организации родителей детей-инвалидов "Особые дети".
"В помещении силами родителей долго делали ремонт, чтобы начать работать с детьми Севастополя. На новой площадке могли стартовать новые проекты для детей с ментальными нарушениями", - написала Кирюхина на своей странице в Facebook. По ее словам, неизвестные вырвали розетки, разломали стены из гипсокартона, изуродовали стены, а в ванной комнате разбили плитку.
В свою очередь, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал помощь в восстановлении центра. "Мы в беде не бросим организацию. Те родители, которые занимаются тем, что стараются ребятишек так или иначе интегрировать в жизнь, заслуживают уважения. Приложим все усилия, чтобы привести все в порядок", - сказал Развожаев.
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Михаил РазвожаевМВД РФСевастопольОбщество
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