В Севастополе неизвестные разгромили центр помощи детям-инвалидам

В свою очередь, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал помощь в восстановлении центра. "Мы в беде не бросим организацию. Те родители, которые занимаются тем, что стараются ребятишек так или иначе интегрировать в жизнь, заслуживают уважения. Приложим все усилия, чтобы привести все в порядок", - сказал Развожаев.