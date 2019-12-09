Продажи оружия в мире в 2018 году увеличились на 4,6%, заявили в SIPRI

СТОКГОЛЬМ, 9 дек - РИА Новости. Объем продаж оружия и военных услуг 100 крупнейших оборонных компаний мира вырос в 2018 году на 4,6% и составил 420 миллиардов долларов, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира ( Объем продаж оружия и военных услуг 100 крупнейших оборонных компаний мира вырос в 2018 году на 4,6% и составил 420 миллиардов долларов, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира ( SIPRI ).

Согласно докладу, по сравнению с 2002 годом объем продаж увеличился в 2018 году на 47%. Первые пять мест в рейтинге занимают американские компании, лидирует Lockheed Martin. Общий объем продаж пяти американских компаний составил 148 миллиардов долларов (35% от общего объема продаж).

На долю десяти российских компаний приходится 8,6% от общего объема продаж (36,2 миллиарда долларов). Этот показатель снизился по сравнению с 2017 годом, когда он составлял 9,7%. Как отмечается в докладе, продажи российских компаний остаются на стабильном уровне, снижение доли связано с увеличением продаж американских и европейских компаний.

"В 2018 году продажи оружия концерна "Алмаз-Антей" (крупнейшего производителя вооружений в России), продолжали расти. Увеличение объема продаж было обусловлено не только высоким внутренним спросом, но и ростом продаж вооружений (в частности, ЗРК С-400) в другие страны", - приводятся в докладе слова одного из авторов исследования Александры Куимовой, научного сотрудника Программы вооружений и военных расходов SIPRI.

В 2018 году отмечалось значительное увеличение продаж турецких компаний - 22% (2,8 миллиарда долларов). Эксперты связывают это со стремлением Турции модернизировать свою оборонную промышленность.