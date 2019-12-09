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Продажи оружия в мире в 2018 году увеличились на 4,6%, заявили в SIPRI
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РИА Новости

Продажи оружия в мире в 2018 году увеличились на 4,6%, заявили в SIPRI

12:59 09.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПатроны
Патроны
© РИА Новости / Виталий Аньков
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СТОКГОЛЬМ, 9 дек - РИА Новости. Объем продаж оружия и военных услуг 100 крупнейших оборонных компаний мира вырос в 2018 году на 4,6% и составил 420 миллиардов долларов, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Согласно докладу, по сравнению с 2002 годом объем продаж увеличился в 2018 году на 47%. Первые пять мест в рейтинге занимают американские компании, лидирует Lockheed Martin. Общий объем продаж пяти американских компаний составил 148 миллиардов долларов (35% от общего объема продаж).
На долю десяти российских компаний приходится 8,6% от общего объема продаж (36,2 миллиарда долларов). Этот показатель снизился по сравнению с 2017 годом, когда он составлял 9,7%. Как отмечается в докладе, продажи российских компаний остаются на стабильном уровне, снижение доли связано с увеличением продаж американских и европейских компаний.
"В 2018 году продажи оружия концерна "Алмаз-Антей" (крупнейшего производителя вооружений в России), продолжали расти. Увеличение объема продаж было обусловлено не только высоким внутренним спросом, но и ростом продаж вооружений (в частности, ЗРК С-400) в другие страны", - приводятся в докладе слова одного из авторов исследования Александры Куимовой, научного сотрудника Программы вооружений и военных расходов SIPRI.
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В 2018 году отмечалось значительное увеличение продаж турецких компаний - 22% (2,8 миллиарда долларов). Эксперты связывают это со стремлением Турции модернизировать свою оборонную промышленность.
В докладе не представлены данные по продажам китайских компаний.
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