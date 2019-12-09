В России начала работу система мониторинга космических предприятий

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. "Российские космические системы" завершили создание отраслевой системы мониторинга важных объектов и опасных грузов предприятий космической промышленности, она работает более чем на 70 предприятиях, сообщил журналистам в понедельник замгендиректора компании "Российские космические системы" (РКС) Анатолий Перминов.
"Полномасштабная система мониторинга критически важных объектов и перевозки опасных грузов, то есть отраслевая система "Роскосмоса" в целом. На сегодняшний день создание такой системы завершено", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
Перминов добавил, что система внедрена уже на более чем 70 предприятиях, космодромах Байконур и Восточный.
Ранее сообщалось, что система была протестирована на 41 предприятии.