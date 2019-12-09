SIPRI составила список крупнейших мировых производителей оружия

Макеты зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", мобильного радиолокационного комплекса обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на малых, средних и больших высотах (РЛС) 96Л6-1 / 96Л6Е "Всевысотный обнаружитель" на стенде концерна "Алмаз-Антей" на МАКС-2019. Архивное фото

Макеты зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", мобильного радиолокационного комплекса обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на малых, средних и больших высотах (РЛС) 96Л6-1 / 96Л6Е "Всевысотный обнаружитель" на стенде концерна "Алмаз-Антей" на МАКС-2019

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Десять компаний российского оборонно-промышленного комплекса вошли в первую сотню мировых производителей оружия за 2018 год, следует из рейтинга Стокгольмского международного института исследований проблем мира ( Десять компаний российского оборонно-промышленного комплекса вошли в первую сотню мировых производителей оружия за 2018 год, следует из рейтинга Стокгольмского международного института исследований проблем мира ( SIPRI ).

Двадцать шестую строчку заняла корпорация "Тактическое ракетное вооружение", 33-ю — "Объединенная двигателестроительная корпорация", 40-ю — холдинг "Высокоточные комплексы".

Сорок пятое место — за "Росэлектроникой", 52-е — за "Вертолетами России", 53-е — за КРЭТ.

Ниже всех в этом рейтинге из российских компаний оказался "Уралвагонзавод" — 64-я позиция, что на четыре пункта выше, чем в 2017 году.

В этот раз в первой сотне не оказалось компаний из Китая, которые ранее занимали существенную часть рейтинга. Первые пять строчек — у американцев.