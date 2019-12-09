SIPRI составила список крупнейших мировых производителей оружия

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Десять компаний российского оборонно-промышленного комплекса вошли в первую сотню мировых производителей оружия за 2018 год, следует из рейтинга Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Ближе всех к лидерам, на девятом месте, расположился концерн ВКО "Алмаз-Антей", на 15-м — "Объединенная авиастроительная корпорация", на 18-м — "Объединенная судостроительная корпорация".
Двадцать шестую строчку заняла корпорация "Тактическое ракетное вооружение", 33-ю — "Объединенная двигателестроительная корпорация", 40-ю — холдинг "Высокоточные комплексы".
Сорок пятое место — за "Росэлектроникой", 52-е — за "Вертолетами России", 53-е — за КРЭТ.
Ниже всех в этом рейтинге из российских компаний оказался "Уралвагонзавод" — 64-я позиция, что на четыре пункта выше, чем в 2017 году.
В этот раз в первой сотне не оказалось компаний из Китая, которые ранее занимали существенную часть рейтинга. Первые пять строчек — у американцев.
SIPRI основали в 1966 году, это независимый аналитический центр, занимающийся исследованиями конфликтов, вооружений и разоружением. Одна из самых авторитетных организаций в этой сфере.