Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде

Ранее сообщалось, что двое подростков в субботу были прооперированы. Часть детей может быть выписана уже через несколько дней, остальные – в течение двух недель.

ДТП произошло в субботу в 17:30 на улице Горького. Водитель автомобиля Toyota создал помехи для движения других машин, в результате чего столкнулся с автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. В результате ДТП пострадало 11 девятиклассников, которые шли в театр, двое сопровождавших их учителей и мама одной из школьниц. Двое детей были осмотрены на месте и отпущены. Девять детей и трое взрослых с травмами были доставлены в больницу, в больнице одна из женщин – мама девятиклассницы - скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Предполагаемый виновник ДТП задержан.