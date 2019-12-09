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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде
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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде

12:44 09.12.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Врачи областной детской больницы отмечают положительную динамику в состоянии подростков, пострадавших в результате ДТП в Нижнем Новгороде по дороге в театр, сообщает региональное министерство здравоохранения.
"Состояние подростков, пострадавших в результате ДТП, оценивается как стабильное, отмечается положительная динамика. Состояние двух взрослых, госпитализированных в результате ДТП, также стабильное. Пациенты тяжелые, но без отрицательной динамики", - говорится в сообщении министерства здравоохранения области.
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
Вчера, 16:29
Пострадавшие в ДТП в Нижнем Новгороде получат по сто тысяч рублей
Ранее сообщалось, что двое подростков в субботу были прооперированы. Часть детей может быть выписана уже через несколько дней, остальные – в течение двух недель.
ДТП произошло в субботу в 17:30 на улице Горького. Водитель автомобиля Toyota создал помехи для движения других машин, в результате чего столкнулся с автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. В результате ДТП пострадало 11 девятиклассников, которые шли в театр, двое сопровождавших их учителей и мама одной из школьниц. Двое детей были осмотрены на месте и отпущены. Девять детей и трое взрослых с травмами были доставлены в больницу, в больнице одна из женщин – мама девятиклассницы - скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Предполагаемый виновник ДТП задержан.
Губернатор Глеб Никитин поручил оказать материальную помощь пострадавшим и семье погибшей в ДТП на улице Горького. Пострадавшим будет выделено по 100 тысяч рублей, семье погибшей нижегородки – 300 тысяч рублей.
Инспектор ГИБДД
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ДТП в Нижнем НовгородеГлеб НикитинНижний НовгородРоссияПроисшествия
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