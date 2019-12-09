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Религия и мировоззрение
2019-12-09T12:39+0300
https://ria.ru/20191209/1562151348.html
Жителя Ингушетии подозревают в оскорблении в интернете чувств верующих
https://cdn23.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2978:2048_1036x0_80_0_0_19680ee6c9c302ac4657fca820297b93.jpg
РИА Новости

Жителя Ингушетии подозревают в оскорблении в интернете чувств верующих

12:39 09.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НАЛЬЧИК, 9 дек – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он в соцсети оскорбил религиозные чувства верующих, сообщает региональное СУ СК.
"По данным следствия, в ходе мониторинга средств массовой информации, сотрудниками ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия в социальной сети "ВКонтакте" на одной из интернет-страниц выявлено фотоизображение с текстовой информацией, содержащей оскорбления религиозных чувств верующих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении 45-летнего жителя республики возбуждено уголовное дело по статье "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих" УК РФ. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до одного года лишения свободы.
Девушка с телефоном
22 августа 2018, 16:14Религия и мировоззрение
СПЧ предложил декриминализировать статью УК об оскорблении чувств верующих
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Религия и мировоззрениеСледственный комитет РФИнгушетияНальчикРоссияПроисшествия
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