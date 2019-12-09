Жителя Ингушетии подозревают в оскорблении в интернете чувств верующих

"По данным следствия, в ходе мониторинга средств массовой информации, сотрудниками ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия в социальной сети "ВКонтакте" на одной из интернет-страниц выявлено фотоизображение с текстовой информацией, содержащей оскорбления религиозных чувств верующих", - говорится в сообщении.