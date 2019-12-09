Жителя Ингушетии подозревают в оскорблении в интернете чувств верующих

НАЛЬЧИК, 9 дек – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он в соцсети оскорбил религиозные чувства верующих, сообщает региональное СУ СК.
"По данным следствия, в ходе мониторинга средств массовой информации, сотрудниками ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия в социальной сети "ВКонтакте" на одной из интернет-страниц выявлено фотоизображение с текстовой информацией, содержащей оскорбления религиозных чувств верующих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении 45-летнего жителя республики возбуждено уголовное дело по статье "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих" УК РФ. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до одного года лишения свободы.