Конвоиры "банды GTA" получили условные сроки за перестрелку в суде

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Красногорский городской суд Красногорский городской суд Подмосковья вынес приговоры полицейским, которые допустили попытку побега подсудимых по делу "банды GTA"

В суде РИА Новости сообщили, что Елизавете Лукьяновой назначили полтора года колонии, Алексею Маханькову — два года, Алексею Гришину — три года, Михаилу Фартушняку — также три года. Все сроки условные.

Как считает следствие, 1 августа 2017 года полицейские нарушили правила конвоирования — пятерых человек из зала Мособлсуда в конвойное помещение сопровождали только два силовика.

Находясь в лифте, подсудимые напали на конвоиров, повалили их на пол и начали душить. После того, как потерпевшие потеряли сознание, участники банды освободились, забрали у полицейских оружие и в зале суда напали на бойцов Росгвардии

В перестрелке один из силовиков был ранен, троих нападавших ликвидировали, двоих ранили, один из них позже умер в больнице.

Уголовное дело открыли по статье о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью.

На скамье подсудимых оказались бывший командир роты охраны и конвоирования Алексей Гришин, его заместитель Алексей Маханьков, а также два старших полицейских конвоя, на которых и напали в лифте.

"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.