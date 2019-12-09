РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T14:07+0300
https://ria.ru/20191209/1562151250.html
Конвоиры "банды GTA" получили условные сроки за перестрелку в суде
https://cdn23.img.ria.ru/images/154810/30/1548103001_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_c0aa4ce4e3937ff9362143358f0ebe68.jpg
РИА Новости

Конвоиры "банды GTA" получили условные сроки за перестрелку в суде

12:37 09.12.2019 (обновлено: 14:07 09.12.2019)
3334
© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Красногорский городской суд Подмосковья вынес приговоры полицейским, которые допустили попытку побега подсудимых по делу "банды GTA".
В суде РИА Новости сообщили, что Елизавете Лукьяновой назначили полтора года колонии, Алексею Маханькову — два года, Алексею Гришину — три года, Михаилу Фартушняку — также три года. Все сроки условные.
Как считает следствие, 1 августа 2017 года полицейские нарушили правила конвоирования — пятерых человек из зала Мособлсуда в конвойное помещение сопровождали только два силовика.
Находясь в лифте, подсудимые напали на конвоиров, повалили их на пол и начали душить. После того, как потерпевшие потеряли сознание, участники банды освободились, забрали у полицейских оружие и в зале суда напали на бойцов Росгвардии.
Хазратхон Додохонов во время оглашения приговора участнику банды GTA в Московском областном суде. 2 июля 2019
2 июля, 13:07
Суд обязал члена "банды GTA" выплатить компенсацию полицейскому
В перестрелке один из силовиков был ранен, троих нападавших ликвидировали, двоих ранили, один из них позже умер в больнице.
Уголовное дело открыли по статье о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью.
На скамье подсудимых оказались бывший командир роты охраны и конвоирования Алексей Гришин, его заместитель Алексей Маханьков, а также два старших полицейских конвоя, на которых и напали в лифте.
"Бандой GTA" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах, название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.
В частности, по данным ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда GTA" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали людей и забирали их имущество. Награбленное они относили своим семьям: еду, одежду, личные вещи.
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
9 сентября, 17:14
Верховный суд подтвердил пожизненные сроки для участников "банды GTA"
10490429
Обсудить 2
РосгвардияМосковская областьБанда ГТАМосковский областной судРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
История переговоров в "нормандском формате"
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока"
Разливное пиво
Названы самые пьющие российские регионы
Женщина пересчитывает полученную пенсию. Архивное фото
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
Логотип в отделении Почты России
"Почта России" ищет жителя Уфы, которому выдали часть пенсии печеньем
Кошка породы мейн-кун на выставке Кэтсбург
Названы самые популярные в России породы кошек
Геннадий Бурбулис
Экс-госсекретарь РСФСР оценил слова соратника Ельцина о Крыме
Извержение вулкана в Новой Зеландии
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
Сериал Чернобыль
Глава МАГАТЭ прокомментировал сериал "Чернобыль"
Статуя Фемиды в суде
Жителя Ингушетии подозревают в оскорблении в интернете чувств верующих
Макеты зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф, мобильного радиолокационного комплекса обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на малых, средних и больших высотах (РЛС) 96Л6-1 / 96Л6Е Всевысотный обнаружитель на стенде концерна Алмаз-Антей на МАКС-2019
SIPRI составила список крупнейших мировых производителей оружия
Нефтяной станок-качалка
Саудовская Аравия и Россия жестоко обидели нефтяных экспертов
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Греция отказалась выдать Винника Франции и США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
13:53Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
13:53В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
13:50Силовики 59 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
13:50МИД предупредил россиян о продолжающихся акциях протеста во Франции
13:49МИД осудил использование темы прав человека в конъюнктурных интересах
13:47В Совфеде оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
13:46Трамп назвал Украину "каким-то местом"
13:45В Таиланде совершено нападение на туриста
Лента новостейМолния