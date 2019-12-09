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ЦОДД предупредил московских водителей о гололеде и сильном ветре
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РИА Новости

ЦОДД предупредил московских водителей о гололеде и сильном ветре

12:36 09.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Автомобилистов призывают в вечерний час пик быть внимательными на дорогах из-за гололёда и сильного ветра с порывами до 14 метров в секунду, говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Twitter.

"В течение дня синоптики обещают осадки и ветер с порывами до 14 метров в секунду, а к вечеру - гололед. На дорогах будет скользко и медленно", - говорится в сообщении.

Также в ЦОДД рекомендуют владельцам авто не парковаться под деревьями и щитами, соблюдать дистанцию на дорогах и не превышать скорость или воспользоваться московским метро.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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