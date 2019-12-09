ЦОДД предупредил московских водителей о гололеде и сильном ветре

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Автомобилистов призывают в вечерний час пик быть внимательными на дорогах из-за гололёда и сильного ветра с порывами до 14 метров в секунду, говорится в сообщении Центра организации дорожного движения в Twitter.
"В течение дня синоптики обещают осадки и ветер с порывами до 14 метров в секунду, а к вечеру - гололед. На дорогах будет скользко и медленно", - говорится в сообщении.
В течение дня синоптики обещают осадки и ветер с порывами до 14 м/с, а к вечеру - гололёд. На дорогах будет скользко и медленно.— ЦОДД (@gucodd) December 9, 2019
Рекомендации с прошлой зимы не изменились: не паркуйтесь под деревьями и щитами, держите дистанцию, не превышайте скорость. Или выбирайте @MoscowMetro pic.twitter.com/V4aWUmyaPv
Также в ЦОДД рекомендуют владельцам авто не парковаться под деревьями и щитами, соблюдать дистанцию на дорогах и не превышать скорость или воспользоваться московским метро.