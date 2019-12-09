ЦОДД предупредил московских водителей о гололеде и сильном ветре

В течение дня синоптики обещают осадки и ветер с порывами до 14 м/с, а к вечеру - гололёд. На дорогах будет скользко и медленно.



Рекомендации с прошлой зимы не изменились: не паркуйтесь под деревьями и щитами, держите дистанцию, не превышайте скорость. Или выбирайте @MoscowMetro pic.twitter.com/V4aWUmyaPv