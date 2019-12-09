В центре Донецка установили бюст Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону на Аллее Героев в Донецке

ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Бюст Народному артисту СССР Бюст Народному артисту СССР Иосифу Кобзону установили на Аллее Героев в центре Донецка , передает корреспондент РИА Новости.

"Всего на мероприятии присутствует около тысячи человек", - сказал журналистам представитель организаторов.

На торжественном открытии бюста Кобзону присутствовали глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, спикер парламента ДНР Владимир Бидёвка, представители руководства города и другие официальные лица. По окончании мероприятия все желающие смогли возложить цветы к бюсту Кобзона.