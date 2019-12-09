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В центре Донецка установили бюст Иосифу Кобзону
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РИА Новости

В центре Донецка установили бюст Иосифу Кобзону

12:32 09.12.2019 (обновлено: 13:02 09.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦеремония открытия памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону на Аллее Героев в Донецке
Церемония открытия памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону на Аллее Героев в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Бюст Народному артисту СССР Иосифу Кобзону установили на Аллее Героев в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
"Всего на мероприятии присутствует около тысячи человек", - сказал журналистам представитель организаторов.
Мемориальная доска народному артисту СССР Иосифу Кобзону установлена на здании Донбасс Оперы
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Мемориальная доска Кобзону установлена на здании Донецкого оперного театра
На торжественном открытии бюста Кобзону присутствовали глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин, спикер парламента ДНР Владимир Бидёвка, представители руководства города и другие официальные лица. По окончании мероприятия все желающие смогли возложить цветы к бюсту Кобзона.
Народный артист СССР, депутат российской Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Кобзон - уроженец Донбасса.
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Владимир БидёвкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинИосиф КобзонДонецк (Донецкая область)В мире
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