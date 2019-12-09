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В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
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РИА Новости

В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно

12:28 09.12.2019 (обновлено: 13:00 09.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Женщина в подмосковной деревне Мясное услышала стрельбу на улице, выглянула в окно посмотреть, что случилось, и получила смертельное пулевое ранение в грудь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
"В ночь на 8 декабря в дежурную часть ОМВД по городскому округу Ступино поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный выстрелил в его жену. Установлено, что на улице Овражная в деревне Мясное женщина, находясь у себя дома, услышала на улице хлопки, подошла к окну узнать, что происходит, и получила пулевое ранение в область груди", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что женщина впоследствии скончалась. Полицейские установили и задержали мужчину. Он стрелял из длинноствольного оружия.
Как добавила старший помощник руководителя подмосковного ГСУСК России Ольга Врадий, по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве и вынесено решение об аресте. В ближайшее время следователи предъявят мужчине обвинение. Врадий также сообщила, что подозреваемый был пьян.
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МВД РФМоскваМосковская областьСтупиноПроисшествия
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