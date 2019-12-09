В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно

"В ночь на 8 декабря в дежурную часть ОМВД по городскому округу Ступино поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный выстрелил в его жену. Установлено, что на улице Овражная в деревне Мясное женщина, находясь у себя дома, услышала на улице хлопки, подошла к окну узнать, что происходит, и получила пулевое ранение в область груди", - рассказали в пресс-службе.