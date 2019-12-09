На акции в Киеве задержали мужчину, который бросил яйца в Порошенко

"Мужчина, 1985 года рождения, который, по его словам, является журналистом, был задержан и доставлен в Шевченковское управление полиции, где на него был составлен протокол об административном правонарушении предусмотренного статьей 173 ("мелкое хулиганство")", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает штраф.