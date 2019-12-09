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На акции в Киеве задержали мужчину, который бросил яйца в Порошенко
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РИА Новости

На акции в Киеве задержали мужчину, который бросил яйца в Порошенко

12:28 09.12.2019
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoБывший президент Украины Петр Порошенко и участники акции под лозунгом "Красные линии для Зе" в Киеве, Украина. 8 декабря 2019
Бывший президент Украины Петр Порошенко и участники акции под лозунгом Красные линии для Зе в Киеве, Украина. 8 декабря 2019
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Бывший президент Украины Петр Порошенко и участники акции под лозунгом "Красные линии для Зе" в Киеве, Украина. 8 декабря 2019
КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который бросил яйца в экс-президента Украины Петра Порошенко на акции в Киеве, на него составлен административный протокол о мелком хулиганстве, передает в понедельник агентство УНН со ссылкой на правоохранителей.
В воскресенье на майдане Незалежности (площади Независимости - ред.) в центре Киева прошла акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате". Акция прошла под лозунгом "Красные линии для Зе". На вече, по данным организаторов, собралось несколько тысяч человек. Издание "Цензор.нет" сообщило, что после выступления на акции оппозиции в Киеве в Порошенко бросили яйцами.
"Мужчина, 1985 года рождения, который, по его словам, является журналистом, был задержан и доставлен в Шевченковское управление полиции, где на него был составлен протокол об административном правонарушении предусмотренного статьей 173 ("мелкое хулиганство")", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает штраф.
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Вчера, 19:15
В Киеве завершилась акция оппозиции накануне "нормандского" саммита
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