На акции в Киеве задержали мужчину, который бросил яйца в Порошенко

КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который бросил яйца в экс-президента Украины Петра Порошенко на акции в Киеве, на него составлен административный протокол о мелком хулиганстве, передает в понедельник агентство УНН со ссылкой на правоохранителей.
В воскресенье на майдане Незалежности (площади Независимости - ред.) в центре Киева прошла акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате". Акция прошла под лозунгом "Красные линии для Зе". На вече, по данным организаторов, собралось несколько тысяч человек. Издание "Цензор.нет" сообщило, что после выступления на акции оппозиции в Киеве в Порошенко бросили яйцами.
"Мужчина, 1985 года рождения, который, по его словам, является журналистом, был задержан и доставлен в Шевченковское управление полиции, где на него был составлен протокол об административном правонарушении предусмотренного статьей 173 ("мелкое хулиганство")", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает штраф.