РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
2019-12-09T12:22+0300
https://ria.ru/20191209/1562150428.html
Прожившие в браке более 55 лет тюменские пары наградят
https://cdn22.img.ria.ru/images/153349/92/1533499261_0:35:2000:1160_1036x0_80_0_0_9bda1de5250324ab71ea2149cbce5cf6.jpg
РИА Новости

Прожившие в браке более 55 лет тюменские пары наградят

12:20 09.12.2019 (обновлено: 12:22 09.12.2019)
28
© Depositphotos / feanaroПанорама Тюмени
Панорама Тюмени
© Depositphotos / feanaro
ТЮМЕНЬ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о поощрении семей, которые отмечают 55-, 65- и 75-летние юбилеи совместной жизни – они получат памятные медали, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Настоящая семья — это несколько поколений, когда старшие помогают растить внуков, а младшие учатся у них жизненной мудрости, где чтут семейные традиции и приумножают их. Семья играет особую роль в жизни каждого человека. Здесь мы получаем любовь, заботу и понимание, обретаем поддержку и опору", – считает губернатор.

Ранее в Тюменской области были учреждены памятные медали семейным парам – в связи с 50-летием, 60-летием и 70-летием супружеской жизни. С 2016 года такие награды получили 1,3 тысяча супружеских пар.
Однако жители региона неоднократно обращались с просьбой о поощрении и тех семейных пар, которые прожили вместе 55, 65 и 75 лет. Инициативу поддержал глава региона Александр Моор. По его мнению, такая мера позволит не только повысить статус семьи и брака, но и послужит позитивным примером сохранения супругами семейных ценностей и традиций.
Вручение медалей начнется в следующем году после их изготовления.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
6 декабря, 18:38
Бастрыкин поручил разобраться в истории семьи, воспитывающей 36 детей
000000
Обсудить 0
Тюменская областьОбщество
Рекомендуем
Жилой дом в Омской области в городе Тара
В Прииртышье выделят средства на реновацию культурного центра
Мэрия города Оренбург
Оренбуржцы отметили 85-летие области
Алтайский государственный университет
Студенты Алтая разработали концепцию нацпроекта "Демография"
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Руденя: в Твери в 2020 году отремонтируют порядка 62 километров улиц
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Более пяти тысяч человек приняли участие в конкурсе "Лидеры Кубани"
Таблетки
Тамбовским льготникам выделят еще 100 млн рублей на лекарства
Строительство водоочистных сооружений в Лянторе
В Югре питьевую воду начнут очищать кислородом
Владимир Уйба
ФМБА на год осталось без спецсамолета для тяжелых пациентов
Саранск
В Саранске после реконструкции открыли театр кукол
Свечи в храме
В РПЦ объявили сбор рождественских подарков для нуждающихся
Города России. Сочи
Чувашские волонтеры получили награды на форуме добровольцев в Сочи
Казань
В Татарстане пройдет первый всероссийский форум нацпроектов
Американские доллары
Товарооборот между Россией и Китаем за 11 месяцев превысил $100 млрд
Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Битаров: необходима господдержка гидроэнергетики в Северной Осетии
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртии рассказал об обновлении сельской школы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17Кадыров снялся в шутливых роликах с блогерами
14:15Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
14:15Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
14:12В Восточном Иерусалиме экстремисты повредили 160 автомобилей
14:10Толстой прокомментировал проект закона о борьбе с домашним насилием
14:09Жителя Челябинска задержали за убийство бывшей жены в подъезде
14:07В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
14:05В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о "минировании"
14:05Итальянская ТВ-компания объяснила перенос публикации интервью с Асадом
14:01Кику выступил против ограничений в отношении российских телеканалов
14:01"Роскосмос" решил перевести часть испытаний в "цифру"
13:58В Чечне объяснили лидерство в рейтинге по отсутствию вредных привычек
13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ
13:53Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме
13:53В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
13:50Силовики 59 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
13:50МИД предупредил россиян о продолжающихся акциях протеста во Франции
13:49МИД осудил использование темы прав человека в конъюнктурных интересах
13:47В Совфеде оценили идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
13:46Трамп назвал Украину "каким-то местом"
Лента новостейМолния