Прожившие в браке более 55 лет тюменские пары наградят

"Настоящая семья — это несколько поколений, когда старшие помогают растить внуков, а младшие учатся у них жизненной мудрости, где чтут семейные традиции и приумножают их. Семья играет особую роль в жизни каждого человека. Здесь мы получаем любовь, заботу и понимание, обретаем поддержку и опору", – считает губернатор.

Ранее в Тюменской области были учреждены памятные медали семейным парам – в связи с 50-летием, 60-летием и 70-летием супружеской жизни. С 2016 года такие награды получили 1,3 тысяча супружеских пар.

Однако жители региона неоднократно обращались с просьбой о поощрении и тех семейных пар, которые прожили вместе 55, 65 и 75 лет. Инициативу поддержал глава региона Александр Моор. По его мнению, такая мера позволит не только повысить статус семьи и брака, но и послужит позитивным примером сохранения супругами семейных ценностей и традиций.