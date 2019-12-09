Эксперты требуют принять меры после гибели коал в Австралии

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Специалисты по дикой природе требуют принять меры после гибели 2 тысяч Специалисты по дикой природе требуют принять меры после гибели 2 тысяч коал в лесных пожарах в Австралии , сообщает телеканал SBS

В ноябре сообщалось о том, что более половины коал, населяющих заповедник в австралийском штате Новый Южный Уэльс, погибли в результате бушующих в регионе лесных пожаров.

Эксперты в области дикой природы требуют немедленно предпринять действия по ограничению расчистки земель, чтобы сохранить остатки среды обитания животных. Правительство штата Квинсленд уже анонсировало планы по ограничению расчистки земель на 570 тысячах гектаров основного ареала обитания коал.

"Думаю, что главный призыв к действию, который мы хотим увидеть, - это больше средств и больше планирования", - заявила исполнительный директор по научным вопросам в сфере дикой природы Келли Ли. Она уточнила, что очень много людей хотят помочь, но отсутствие регламентирующих протоколов мешает успешному спасению коал. Она также сделала акцент на нехватке ресурсов.

По данным телеканала, смерть более 2 тысяч коал увеличила степень угрозы исчезновения этих животных как вида.

"Думаю, наши первоначальные оценочные данные о 350 коалах, возможно, очень, очень занижены. Мы пережили несколько пожаров за последние годы, но ничего подобного раньше не случалось, это настоящий Армагеддон", - передает канал слова директора по клинической работе больницы города Порт-Маккуори Чейни Фланаган. Она добавила, что на северном побережье штата в пожарах была уничтожена треть среды обитания коал.

Около 67 коал проходят лечение в больнице, 37 из них пострадали в результате пожаров. Несколько животных погибли, и еще пару пришлось усыпить.