В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии

Как отметили в организации, подобная ситуация может коснуться пожилых россиян, за которых деньги по доверенности получает другой человек. Такие меры призваны предотвратить возможность незаконного получения средств: например, в случае смерти пенсионера.

При этом в ПФР обратили внимание на то, что при сложностях с личной явкой можно обратиться к специалистам мобильной клиентской службы, которые приедут и засвидетельствуют факт получения пенсии на дому.