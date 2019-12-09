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В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
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РИА Новости

В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии

12:13 09.12.2019 (обновлено: 14:02 09.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевЖенщина пересчитывает полученную пенсию. Архивное фото
Женщина пересчитывает полученную пенсию. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Как отметили в организации, подобная ситуация может коснуться пожилых россиян, за которых деньги по доверенности получает другой человек. Такие меры призваны предотвратить возможность незаконного получения средств: например, в случае смерти пенсионера.
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При этом в ПФР обратили внимание на то, что при сложностях с личной явкой можно обратиться к специалистам мобильной клиентской службы, которые приедут и засвидетельствуют факт получения пенсии на дому.
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