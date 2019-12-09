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Туризм
2019-12-09T12:25+0300
https://ria.ru/20191209/1562149795.html
Эксперты: стоимость проживания в отелях Турции будет расти
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РИА Новости

Эксперты: стоимость проживания в отелях Турции будет расти

12:25 09.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкШезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Отельеры Турции в ближайшие несколько лет сохранят политику ежегодного повышения цен, сообщает АТОР.
"Тенденция к росту цен сохранится в 2020 году, но мы сможем достичь желаемых показателей только в 2022 или 2023 году, каждый год постепенно их повышая", – подчеркнул глава глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айрык.
На 2020 год турецкие гостиницы уже повысили стоимость проживания на 5-15 процентов, сообщила АТОР, сославшись на данные туроператоров.
В интервью турецким СМИ Осман Айрык сказал, что цены на размещение по-прежнему не дотягивают до тех, которые были, например, в 2014 году, то есть до кризиса в российско-турецких отношениях в 2015-2016 годах.
Тогда было прекращено чартерное сообщение и приостановлена продажа путевок в Турцию. Это произошло после того, как в 2015 году турецкие ВВС сбили в Сирии российский бомбардировщик. Чтобы восстановить турпоток, отельеры в 2017 году существенно снижали валютные цены для российских гостей. И сейчас рост идет именно с этого пониженного уровня.
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