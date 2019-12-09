Эксперты: стоимость проживания в отелях Турции будет расти

Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Отельеры Турции в ближайшие несколько лет сохранят политику ежегодного повышения цен, Отельеры Турции в ближайшие несколько лет сохранят политику ежегодного повышения цен, сообщает АТОР.

"Тенденция к росту цен сохранится в 2020 году, но мы сможем достичь желаемых показателей только в 2022 или 2023 году, каждый год постепенно их повышая", – подчеркнул глава глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Осман Айрык.

На 2020 год турецкие гостиницы уже повысили стоимость проживания на 5-15 процентов, сообщила АТОР, сославшись на данные туроператоров.

В интервью турецким СМИ Осман Айрык сказал, что цены на размещение по-прежнему не дотягивают до тех, которые были, например, в 2014 году, то есть до кризиса в российско-турецких отношениях в 2015-2016 годах.