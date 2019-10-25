Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Туроператоры начинают продажи путевок в Турцию на лето 2020 года, Туроператоры начинают продажи путевок в Турцию на лето 2020 года, сообщает АТОР.

По данным экспертов ассоциации, почти все крупные компании или уже начали продавать туры по акции раннего бронирования, или сделают это в ближайшее время. В прошлом году возможность купить путевку на лето будущего года появилась у туристов только в ноябре.

В турфирмах уточняют, что сейчас действуют самые привлекательные цены на проживание. Скидки достигают 50% и будут действовать до конца октября или ноября, а потом постепенно цены начнут расти.

Летом будущего года отели могут увеличить цены за номер на 5-15% по сравнению с 2019 годом, прогнозируют аналитики ассоциации.

Турагенты ожидают, что спрос на летний отдых в Турции по акциям раннего бронирования вырастет минимум на треть по сравнению с прошлым годом. Они поясняют, что клиенты стали чаще покупать путевки заранее не только из-за более низких цен, но и потому, что позже мест в нужном отеле может не быть.