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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию

06:37 25.10.2019 (обновлено: 06:51 25.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в Анталье
Российские туристы в Анталье
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Туроператоры начинают продажи путевок в Турцию на лето 2020 года, сообщает АТОР.
По данным экспертов ассоциации, почти все крупные компании или уже начали продавать туры по акции раннего бронирования, или сделают это в ближайшее время. В прошлом году возможность купить путевку на лето будущего года появилась у туристов только в ноябре.
В турфирмах уточняют, что сейчас действуют самые привлекательные цены на проживание. Скидки достигают 50% и будут действовать до конца октября или ноября, а потом постепенно цены начнут расти.
Летом будущего года отели могут увеличить цены за номер на 5-15% по сравнению с 2019 годом, прогнозируют аналитики ассоциации.
Турагенты ожидают, что спрос на летний отдых в Турции по акциям раннего бронирования вырастет минимум на треть по сравнению с прошлым годом. Они поясняют, что клиенты стали чаще покупать путевки заранее не только из-за более низких цен, но и потому, что позже мест в нужном отеле может не быть.
Наиболее востребованы туры на 10-11 дней, средняя стоимость которых — 45-50 тысяч рублей на человека, рассказали туроператоры.
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
9 октября, 05:59Туризм
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
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