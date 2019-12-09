ФМБА на год осталось без спецсамолета для тяжелых пациентов

"К сожалению, борт встал на регламент: у нас вышли из строя двигатели оба, мы до конца 2020 года будем сейчас без этих "ангельских крыльев". Будем надеяться, что наши коллеги, партнеры будут нас выручать",- сказал Уйба в пресс-центре МИА "Россия сегодня".