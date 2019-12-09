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ФМБА на год осталось без спецсамолета для тяжелых пациентов
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РИА Новости

ФМБА на год осталось без спецсамолета для тяжелых пациентов

12:08 09.12.2019 (обновлено: 12:09 09.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Уйба
Владимир Уйба
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Уйба. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Спецборт Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), который является единственным специализированным самолетом в стране для транспортировки самых тяжелых пациентов, вышел из строя, до конца 2020 года у агентства не будет своего борта, заявил руководитель ФМБА Владимир Уйба.
"К сожалению, борт встал на регламент: у нас вышли из строя двигатели оба, мы до конца 2020 года будем сейчас без этих "ангельских крыльев". Будем надеяться, что наши коллеги, партнеры будут нас выручать",- сказал Уйба в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он уточнил, что борт ФМБА - единственный специализированный самолет с двумя стационарными реанимационными модулями в стране. "С 2009 года мы на нем спасли более 500 человек... Это самые тяжелые пациенты",- пояснил глава агентства.
Владимир Путин и руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба во время встречи
13 сентября, 14:49
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0202102
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Владимир УйбаФМБАРоссия сегодняМоскваОбщество
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